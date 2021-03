Brisighella. Il Sindaco Pederzoli: “Gli alberi abbattuti in via Friuli verranno sosituiti”

“Nell’ambito degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria programmata dall’Amministrazione Comunale e dall’Ufficio Tecnico, sono stati recentemente eseguiti i lavori di pulizia dalle edere infestanti dei muri di supporto in sasso di Via XXIV Maggio e Via Metelli.

Mentre in via Friuli sono stati eseguiti qualche giorno fa gli abbattimenti dei Celtis Australis, comunemente definiti “Spaccasassi” per i danni provocati dalle loro radici. Teniamo a precisare che gli alberi abbattuti verranno sostituiti con altri della specie “Pyrus Carrelyana”, i quali avranno modo, viste le specifiche peculiarità, di sopportare meglio lo stress a cui andranno incontro. Inoltre tale abbattimento si è reso necessario sia da ragioni di sicurezza, che di sofferenza di tali alberi stessi, di grandi dimensioni ma costretti in uno spazio insufficiente. Non da meno, le eccessive capitozzature eseguite nel corso degli anni avevano ormai compromesso irrimediabilmente lo stato delle piante in questione” scrive sulla sua pagina facebook il sindaco di Brisighella Massimiliano Pederzoli.