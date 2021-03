Importanti lavori di riqualificazione negli stabilimenti balneari di Lido Adriano

In previsione della stagione balneare 2021, la seconda in condizioni di pandemia Coronavirus, gli stabilimenti balneari di Lido Adriano stanno apportando importanti lavori di riqualificazione nelle proprie strutture con diversi ammodernamenti. Il presidente della Pro Loco di Lido Adriano, Gianni De Lorenzo, fa il punto della situazione:

“Lo stabilimento balneare Arcobaleno è piuttosto longevo e, tutte le estati fuorché lo scorso anno è rinomato anche per la pista da ballo. Sulla sinistra del locale, guardando il mare, c’è un acquascivolo che, purtroppo, è arrivato il momento di eliminare. Questo perché l’attrazione è vecchia e non funzionale, oltre ad essere un po’ pericolante e fatiscente. E’ stato chiesto il permesso al Comune di Ravenna e al demanio marittimo da parte dei gestori dello stabilimento e questi ultimi hanno ottenuto il permesso di smontare l’acquascivolo. Sarà lasciata al suo posto invece la piscina, che non è molto grande, ma è funzionale e dotata di vasca idromassaggio. La demolizione dell’acquascivolo (sotto in foto) creerà un grande spazio dove le persone potranno prendere il sole senza dover andare per forza in spiaggia. Riassumendo, stiamo parlando di un’importante riqualificazione di un’intera area. Lido Adriano tiene molto a questa operazione”.

Il frequentatissimo stabilimento balneare Giada è tra le strutture che hanno rinnovato maggiormente le proprie attrezzature: “Stiamo parlando di uno stabilimento che vanta solitamente 500 ombrelloni sempre prenotati d’estate ed è difficilissimo trovare spazi liberi per l’estate ventura. Giada lavora alla grande nonostante il Covid, pensate che nel 2020 non sapevano dove mettere le persone e hanno dovuto comprare ombrelloni e sdraio per cercare di fare contente quante più persone possibili. A Lido Adriano sappiamo bene cos’è il Covid, ma non sono mancati i turisti. Abbiamo sempre rispettato i distanziamenti, impiegando tutte le segnaletiche necessarie cercando di essere realmente attivi. Lo stabilimento Giada ha rifatto il pavimento dentro al ristorante e sta riqualificando l’ingresso, potendo vantare un parco giochi che molti si sognano in zona”.

Rifatta la parte esterna dello stabilimento balneare Corallo, tra i più grandi e importanti di Lido Adriano: “Sono state tolte le lastre nel terreno procedendo a un lavoro di riqualificazione. Lavori effettuati non per permettere a più persone di entrare nello stabilimento, ma per apportare miglioramenti necessari ai tempi che corrono” ha commentato De lorenzo.

“Quanto allo stabilimento balneare La Plage, è stata rifatta tutta la muratura e l’esterno della cucina in modo che essa fosse dotata di tutti gli standard richiesti attualmente per affrontare al meglio la stagione balneare” -conferma De Lorenzo, aggiungendo- “Stiamo parlando di migliorie e riqualificazione naturalmente”.

Nello stabilimento balneare Luna si sta allestendo una discoteca itinerante e Arpa ha già effettuato i controlli per l’impatto acustico, concedendo i necessari permessi. De Lorenzo ha confermato che nell’attuale struttura (sotto in foto) si stanno montando le necessarie strumentazioni inerenti l’impianto audio e di illuminazione.

De Lorenzo ha chiosato il suo intervento spiegando la foto del tronco d’albero in riva al mare che ha postato sulla pagina Facebook della Pro Loco: “Durante l’inverno a riva è arrivata tanta legna dal mare. Ho inserito la fotografia per fare presente che, come ogni anno, saranno effettuati i lavori di smaltimento del legname finito in spiaggia. Molto prima di Pasqua saranno ripulite anche le spiagge e verranno spianate le dune in vista della stagione balneare”.