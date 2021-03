“LeNove in Emilia-Romagna”: tanti ospiti e uno “speciale” sul Piano europeo di lotta al cancro

Una puntata speciale, il 17 marzo, dedicata al Piano europeo di lotta al cancro, di cui si discuterà in settimana in Assemblea, nella commissione Politiche per la salute, e poi i consueti appuntamenti con la rassegna stampa in compagnia dei consiglieri regionali. E’ quanto propone la prossima programmazione, dal 15 al 20 marzo, de “LeNove in Emilia-Romagna”, il format quotidiano in onda su LepidaTv (canale 118) a cura del Servizio informazione dell’Assemblea legislativa, “naturalmente alle 9”.

Nel corso della settimana, per commentare le notizie e approfondire i temi dell’agenda istituzionale, saranno ospiti: Silvia Piccinini, capogruppo M5s (lunedì 15 marzo), Massimiliano Pompignoli e Simone Pelloni della Lega (rispettivamente martedì 16 e giovedì 17 marzo).

Per la puntata “speciale” del 17 marzo, dedicata alla strategia Ue “l’Europa della salute” e in particolare al Piano di lotta contro il cancro, saranno in collegamento Lia Montalti (Pd) componente dell’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa e Massimo Gaudina, Capo della rappresentanza in Italia della Commissione europea e un rappresentante della sanità regionale. La puntata sarà trasmessa anche in diretta Facebook sulla pagina istituzionale dell’Assemblea legislativa.

Per quanto riguarda le puntate andate in onda dall’8 al 12 marzo, la settimana si è aperta con uno “speciale” de “LeNove” dedicato alla Giornata internazionale della donna e i contributi di Emma Petitti presidente dell’Assemblea legislativa, Sonia Alvisi, consigliera di Parità dell’Emilia-Romagna e Rossella Mariuz, avvocata e vicepresidente Udi. Nei giorni seguenti hanno partecipato alla rassegna stampa i consiglieri: Federico Amico (ER Coraggiosa) presidente della commissione Parità e diritti, Matteo Rancan capogruppo della Lega, Andrea Costa (Pd) e Michele Barcaiuolo (Fdi). Fra gli argomenti trattati: parità di genere e lavoro femminile, contagi e cure domiciliari, scuola, vaccini, Patto per il lavoro e il clima.

Sempre su LepidaTv (e in diretta Facebook) questa settimana, martedì 9 marzo, è andata in onda anche la trasmissione “InDiretta” che racconta e commenta i lavori in corso durante le sedute del consiglio regionale. Hanno partecipato Stefania Bondavalli (lista Bonaccini), Silvia Piccinini (M5s), Matteo Rancan (Lega), Katia Tarasconi (Pd).

Le puntate de “Le Nove” e di “InDiretta” si possono rivedere su Cronaca bianca Tv al seguente indirizzo: https://cronacabianca.eu/tv