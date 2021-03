Potatura del pioppo parco della Fratellanza. Risponde il tecnico: “il fusto non garantiva la necessaria sicurezza”

In risposta alla Posta dei lettori, pubblicata domenica 14 marzo, sulla “Potatura del pioppo nero nel parco della Fratellanza” a firma della signora Maria Giampiccolo, nella quale veniva criticato l’intervento ritenuto immotivato, , è giunta oggi in redazione la replica del tecnico della ditta incaricata dall’Amministrazione Comunale della manutenzione delle alberature pubbliche.

“Al fine di fornire maggiori informazioni rispetto a quanto pubblicato nella Posta dei Lettori, vi invio alcune immagini dove è possibile notare la parte del tronco non fotografata dalla sig.ra Maria e vi informo cha la foto pubblicata mette in evidenza una fase parziale (work in progress) dell’abbattimento di una pianta di pioppo le cui caratteristiche del fusto non garantivano le necessaria sicurezza per i fruitori del parco della Fratellanza a Ravenna”.

Tanto dovevo,

Raffaele Ossani