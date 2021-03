Sospensione AstraZeneca. Ausl Romagna: rinviate le vaccinazioni alle persone prenotate per la giornata di domani

A seguito della temporanea sospensione del vaccino AstraZeneca in via precauzionale e temporanea da parte dell’Agenzia Nazionale del Farmaco , su tutto il territorio nazionale, Ausl Romagna invita tutti i cittadini over 75 e quelli appartenenti alle categorie professionali, che erano prenotati per la giornata di domani a NON presentarsi al punto vaccinale.

L’Azienda sta provvedendo ad informare i cittadini prenotati anche attraverso Sms e, grazie alla collaborazione con le Prefetture Locali, anche gli appartenenti alle Forze dell’Ordine. Sono stati inoltre informati tutti i medici di Medicina Generale perché provvedano a sospendere la vaccinazione del Personale Scolastico.

L’Auls, scusandosi per il disguido, assicura che nei prossimi giorni ulteriori aggiornamenti.