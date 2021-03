Cervia. Iniziativa AIL Uova di Pasqua continua nonostante pandemia

Si rinnova il tradizionale appuntamento di solidarietà promosso dall’A.I.L. (Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma), denominato “Uova di Pasqua”, posto sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

A causa dell’attuale situazione emergenziale dovuta a pandemia Covid-19 non sarà possibile realizzare l’iniziativa nelle piazza e in spazi pubblici all’aperto. L’AIL da oltre 30 anni raccoglie fondi anche grazie alle proprie manifestazioni e questo permette alle singole sezioni di organizzare i servizi assistenziali per i malati ematologici e di contribuire alla ricerca contro i tumori del sangue.

Dall’AIL fanno sapere che “nonostante le tante difficoltà di questo periodo, la necessità di assistere e tutelare la salute dei pazienti onco-ematologici continua e per questo anche la campagna di raccolta fondi non si ferma. Questo è l’impegno della Sezione AIL della provincia di Ravenna e della Delegazione AIL Stefano Pirini di Cervia.

Per quanto riguarda la distribuzione delle Uova di Pasqua nel Comune di Cervia, sono stati individuate tre postazioni di prenotazione e vendita:

· Occhialeria La Lunetta viale Roma 3

dal lunedì al sabato 8.45 – 12.30

prenotazioni al n. 338 3759396 (Melita);

· Associazione Francesca Fontana

Pisignano – prenotazioni al n. 339 5770401 (Licia);

· Farmacia di Castiglione, Via Ragazzena 2, Castiglione di Cervia.

Con i fondi raccolti l’AIL continuerà a svolgere le attività che da oltre 50 anni la contraddistinguono, vale a dire: sostenere la ricerca; potenziare il servizio di Assistenza domiciliare; supportare i Centri di Ematologia e Trapianto di cellule staminali; promuovere la formazione e l’aggiornamento professionale di medici. biologi, infermieri e tecnici di laboratorio; sostenere il servizio di supporto psicologico e pratico ai malati e ai loro famigliari da parte dei volontari dell’AIL

In concomitanza con la tradizionale iniziativa dell’AIL denominata “Uova di Pasqua”, si segnala l’opportunità di acquistare a Cervia, al prezzo di 18 euro, il bel libro intitolato: “Il giro della Luna in 80 mappe”, scritto del Dott. Alfonso Zaccaria, medico ematologo e astrofilo appassionato.

Alfonso è il presidente della Sezione AIL di Ravenna e il ricavato del libro va completamente a favore dell’AIL. Per acquistare il libro ci si può rivolgere a: Occhialeria La Lunetta, viale Roma 3 – Cervia, dal lunedì al sabato dalle ore 8,45 alle 12,30. Per INFO e prenotazioni tel. 338 3759396 (Melita).

Il fascino della luna, del cielo e dei suoi pianeti, assieme alla storia immaginaria intrecciata dall’autore tra l’astronauta e i personaggi storici, compongono le pagine di questo viaggio fantastico. I disegni dei crateri lunari fatti a mano, dei “mari” che occupano la crosta di questo satellite, simbolo per eccellenza della femminilità e per millenni protagonista di leggende e poesie, completano le pagine del libro.

Vi consigliamo l’acquisto del libro per i vostri regali di Pasqua. In questo modo aiuterete i pazienti affetti da malattie del sangue e sosterrete la ricerca in campo ematologico. L’autore lo ha infatti scritto allo scopo di raccogliere fondi da devolvere alla sezione ravennate dell’AIL – Associazione Italiana contro Leucemie-Linfomi e Mieloma – in un momento particolarmente difficile per tutti noi.