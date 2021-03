Faenza. Rifiuta di indossare la mascherina in treno causando ritardi nella partenza: uomo denunciato dalla Polfer

A Faenza gli agenti del Posto Polfer hanno denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Ravenna, per il reato di interruzione di pubblico servizio e contravvenzionato ai sensi della normativa per il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 un cittadino di origini tedesche che rifiutava di indossare la prevista mascherina a bordo di un treno, provocando, con i suoi atteggiamenti non collaborativi, un forte ritardo alla partenza.

Sono 20 le persone indagate, oltre 2.900 le persone controllate, 34 le violazioni amministrative contestate e decine i veicoli ispezionati. Questi i risultati dell’attività del Compartimento Polizia Ferroviaria dell’Emilia Romagna nella settimana appena trascorsa, che ha visto impegnate sull’intero territorio regionale 342 pattuglie della Specialità in uniforme e in abiti civili, con 36 treni presenziati e in generale in ambito ferroviario.