La campagna vaccinale in difficoltà se viene meno AstraZeneca, tutti sperano che l’EMA dissolva ogni dubbio sulla sua sicurezza

E adesso che ne sarà della campagna vaccinale? La preoccupazione è forte, sia fra le autorità sanitarie e politiche, sia fra i cittadini, frastornati questi ultimi dai continui stop and go sulla vicenda AstraZeneca e non del tutto rassicurati dalle posizioni tentennanti assunte in questi giorni da EMA ed AIFA, le agenzie del farmaco di Europa e Italia. La sospensione del vaccino AstraZeneca in via del tutto precauzionale – in attesa delle verifiche dell’EMA – è partita dalla Germania e poi è stata estesa in poche ore ai principali paesi europei, fra cui l’Italia. Il premier Mario Draghi aveva promesso giorni fa che “qualunque fosse la decisione finale dell’EMA” su AstraZeneca, “la campagna vaccinale proseguirà con rinnovata intensità”. Non dubitiamo sia così, ma certo il contraccolpo psicologico è forte. Toccherà lavorare duro ora per riconquistare la fiducia dei cittadini verso questo vaccino se – come si spera – l’EMA darà il via libera al suo utilizzo: il pronunciamento definitivo è atteso per giovedì 18 marzo.

Nel giorno in cui l’Italia supera i due milioni di vaccinati con richiamo, poco più del 3% del totale, si calcola su dati del Ministero della Salute che entro fine marzo senza il vaccino AstraZeneca si rischierebbe di passare da oltre 7 milioni di dosi consegnate (comprese anche quelle di Pfizer e Moderna) a poco più di 4 milioni. Lo riporta l’Ansa. Fonti del Commissariato all’emergenza ridimensionano le previsioni più nere, sottolineando che AstraZeneca non rappresenta la parte più consistente delle forniture attese. Il generale Francesco Figliuolo aveva già assicurato che in caso di ritardi nelle consegne di AstraZeneca si sarebbe potuto compensare con Pfizer. Ma per ora è stop all’uso stesso del prodotto di Oxford. Con tante cancellazioni di vaccinazioni già pianificate fra insegnanti e forze dell’ordine. Proprio ieri 15 marzo in Emilia-Romagna era partita la prenotazione del vaccino per gli over 75 e in poche ore già 7.500 persone avevano avuto il loro appuntamento in Romagna. L’Asl Romagna sta già avvisando tutti gli interessati per il rinvio degli appuntamenti già previsti.

Questo il comunicato dell’ASL Romagna: “A seguito della temporanea sospensione del vaccino AstraZeneca in via precauzionale e temporanea da parte dell’Agenzia Nazionale del Farmaco, su tutto il territorio nazionale, Ausl Romagna invita tutti i cittadini over 75 e quelli appartenenti alle categorie professionali, che erano prenotati per la giornata di domani (oggi, ndr) a NON presentarsi al punto vaccinale. L’Azienda sta provvedendo ad informare i cittadini prenotati anche attraverso Sms e, grazie alla collaborazione con le Prefetture Locali, anche gli appartenenti alle Forze dell’Ordine. Sono stati inoltre informati tutti i medici di Medicina Generale perché provvedano a sospendere la vaccinazione del Personale Scolastico. L’Ausl, scusandosi per il disguido, assicura che nei prossimi giorni ulteriori aggiornamenti.”

Fra l’altro, dopo l’episodio dell’insegnante di Biella deceduto e dopo il sequestro del lotto di AstraZeneca in Piemonte – il numero ABV5811 – la stessa operazione era stata fatta anche in Emilia-Romagna in via cautelativa: oltre 3.500 dosi di questo lotto erano state già somministrate in Romagna, di cui 1.462 al Pala De André. Come riporta l’Ansa, in Italia finora quasi 1,1 milioni di persone hanno ricevuto la prima iniezione di AstraZeneca, che prevede un richiamo molto più distanziato degli altri vaccini, a tre mesi. Il problema della seconda dose non si pone quindi immediatamente. I vaccinati con AstraZeneca possono stare tranquilli, dicono le autorità sanitarie. Il consiglio è di avvisare i medici di base solo se si avvertono anomalie nei primi giorni dopo la vaccinazione. Altrimenti va tutto bene. E poi garantiscono che “il richiamo sarà assicurato nei tempi previsti”, come ha dichiarato Gianni Rezza dell’Istituto superiore di sanità (Iss). Insomma, malgrado tutto, c’è fiducia che la situazione su AstraZeneca si chiarisca al più presto e si certifichi che il vaccino non è pericoloso.

La vaccinazione di massa secondo il nuovo piano nazionale dovrebbe decollare da metà aprile, con l’arrivo di milioni di fiale del vaccino monodose Johnson&Johnson. Ma se dovesse “saltare” il vaccino AstraZeneca su cui l’Europa aveva fatto grande affidamento, il piano italiano sarà per forza rallentato e dovrà certamente essere rivisto. L’obiettivo di arrivare a immunizzare gran parte della popolazione entro settembre, appena ufficializzato dal nuovo Commissario Figliuolo, rischia di diventare un miraggio. Al di là delle comprensibili rassicurazioni ufficiali, sono i numeri a parlare. Il vaccino anglo-svedese pesa parecchio nel pacchetto prenotato dall’Italia: ne abbiamo opzionati 40 milioni di dosi e le consegne di AstraZeneca sono concentrate proprio nella prima parte della campagna. Se dovessero mancare, come si ovvierà? Comprensibile quindi la preoccupazione per un obiettivo appena annunciato e già a rischio. E, soprattutto, comprensibile che si punti molto sul parere positivo e definitivo dell’EMA all’uso di AstraZeneca, che dovrebbe arrivare giovedì.

Intervistato dal Corriere della Sera il Ministro della Salute Roberto Speranza ha detto: «la decisione di ieri di sospendere AstraZeneca è di natura precauzionale e la decisione è emersa dopo una valutazione dell’istituto tedesco per i vaccini. C’è stato un confronto tra i ministri della salute: ora i governi attendono il giudizio EMA per giovedì e siamo fiduciosi che possano emergere tutti gli elementi di rassicurazione per consentirci di riprendere la vaccinazione. È giusto avere cautela». L’auspicio di Speranza e del governo è che già tra due giorni EMA dia risposte sufficienti per poter ripartire. Il ministro poi si rivolge a chi ha fatto già il vaccino AstraZeneca: «Non ha ragione di essere preoccupato, questa è una pausa solo precauzionale. I vaccini sono e restano l’arma fondamentale con cui uscire da questi mesi difficili. Quando emergono fatti nuovi come ieri è giusto fermarsi per fare una verifica, questo deve aumentare fiducia dei cittadini».