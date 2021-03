Fridays For Future Ravenna, il movimento precisa: “Non appoggiamo alcun partito o lista”

Il movimento Fridays For Future Ravenna sente di dovere fare alcune precisazioni su quella che in una nota definisce “presunta adesione di Fridays for Future a Ravenna Coraggiosa”. “Alla luce delle recenti dichiarazioni di Ravenna Coraggiosa, che affermano la nostra adesione al suo appello – spiegano – il nostro movimento si astiene dalla presunta adesione”. “Il movimento è da sempre dichiaratamente apartitico, non appoggiamo alcun partito politico o lista elettorale, né abbiamo intenzione di farlo in futuro. La nostra posizione rimane politica per quanto riguarda l’attuazione di misure atte al contrasto della crisi climatica, ma assolutamente apartitica” concludono gli attivisti del movimento.

In realtà le parole di Ravenna Coraggiosa riferivano di adesioni provenienti da persone con esperienze diverse alle spalle, non di un movimento che aderisse in quanto tale. Ecco il passo: “In poche settimane l’appello ha ottenuto oltre 230 adesioni provenienti da mondi vari ed eterogenei, contraddistinte da differenti sensibilità e generazioni, che hanno preso parte ad esperienze civiche e politiche: Articolo Uno, Sinistra per Ravenna, il Movimento delle Sardine, Fridays For Future, Black Lives Matter, nonché soggetti provenienti dal mondo dell’arte e della cultura, della legalità, dei diritti, dell’antifascismo, ed associazioni contro le discriminazioni sociali e di genere.”