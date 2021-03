Caso AstraZeneca. Dal 29 marzo al 3 aprile chiamati al vaccino over75 che avevano appuntamento questa settimana

Proseguono le prenotazioni del vaccino anti covid per gli over 75enni. Dal pomeriggio del 16 marzo sono riprese anche in Romagna le prenotazioni per questa fascia di popolazione. Già fissata inoltre la data della somministrazione vaccinale per i cittadini, circa 6.000, che nella giornata di ieri avevano già ottenuto un appuntamento per effettuare la vaccinazione entro questa settimana.

Tutti coloro che si erano prenotati il 15 marzo ed avevano ricevuto la data di somministrazione del vaccino con Astrazeneca in questa settimana, saranno ricontattati dall’Azienda attraverso un Sms che gli comunicherà il nuovo appuntamento per la settimana dal 29 marzo al 3 aprile.

Prosegue come da programma la vaccinazione agli ultra 80enni e alle persone con patologie gravi ed estremamente vulnerabili.