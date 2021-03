Stop vaccini AstraZeneca, Presidente E-R Bonaccini: “Attendiamo notizie da Ema, procedano le vaccinazioni sicure”

Il presidente dell’Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, ha dichiarato che gli stop ai vaccini AstraZeneca di questi giorni hanno aumentato il rischio di sfiducia nella vaccinazione, ragion per cui è necessario un messaggio definitivo e chiaro da Ema nelle prossime ore.

Bonaccini ha effettuato il suo intervento a margine di una visita a un centro vaccinale nel Bolognese in merito alla sospensione cautelativa decisa dall’Aifa per il vaccino AstraZeneca. Di seguito un estratto dell’intervento del Presidente al microfono dei giornalisti: “Auguriamoci che arrivino parole definitive e rassicuranti. Noi non fermiamo le prenotazioni perché AstraZeneca o non AstraZeneca coi vaccini che sono sicuri le persone verranno vaccinate. Ieri ho parlato col ministro Speranza che mi ha avvisato di questa decisione che veniva presa dalle autorità europee e a cui l’Italia si allineava. Ripeto, credo che chiunque abbia a cuore e abbia voglia di uscire prima possibile da questa pandemia si augura che ci siano più vaccini possibili a disposizione e che siano vaccini sicuri, perché le persone hanno bisogno di sicurezza. Senza vaccino non usciremo da questa pandemia che ha già fatto troppi morti”.

“Se Ema dirà che AstraZeneca non ha nessuna controindicazione come io mi auguro, si riparte immediatamente, altrimenti dovrà essere sostituito da altri vaccini, noi non fermiamo le prenotazioni” ha concluso Bonaccini.