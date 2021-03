Troppi casi covid a Longastrino. Prosegue lo screening di tamponi rapidi gratuiti alla Scuola Materna

Prosegue anche oggi, 16 marzo nella frazione di Longastrino, lo screening di tamponi rapidi gratuiti, in seguito ai numerosi casi covid registrati nella frazione nei giorni passati.

I tamponi vengono effettuati presso la Scuola Materna di Longastrino in Via XI Aprile 1945 8/A, nelle seguenti fasce orarie:

• dalle 8.30 alle 12.30 per i cittadini con cognomi che vanno dalla lettera A alla M;

• dalle 12.30 alle 16.30 per i cittadini con cognomi che vanno dalla lettera M alla Z.

E’ necessario presentarsi con la tessera sanitaria e non occorre nessuna prescrizione

Il sindaco di di Alfonsine, Riccardo Graziani, ha invitato quanti non abbiano potuto effettuare il tampone nella giornata di ieri a recarsi quest’oggi presso la scuola materna di Longastrino: “come detto oggi, tale possibilità è fruibile per tutti i cittadini di Longastrino, sia residenti nel Comune di Alfonsine che in quello di Argenta, oltre a quanti frequentino la materna di Longastrino pur non essendo longastrinesi. Non è un momento semplice (decisamente non lo è per nulla): cerchiamo, ognuno nel proprio quotidiano, di adottare ogni condotta utile a limitare il contagio”.