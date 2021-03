Cia Romagna: con il ritorno del freddo notturno i prossimi tre giorni saranno molto complicati

La preoccupazione sul ritorno del freddo c’è sempre stata visto l’andamento climatico, anche se i produttori sperano di scongiurare “gelate modello 2020”: con picchi di molti gradi sotto zero e per molte ore di seguito.

“I produttori tengono le dita incrociate, è un film già visto. Al momento sembra che la durata dei picchi del crollo delle temperature (-4, -5), soprattutto in pianura e a macchia di leopardo, sia stata breve – spiega Danilo Misirocchi, presidente di Cia Romagna – Si tratta di brinate che su albicocco e susine e pesche precoci qualche influenza negativa potrebbero averla. Devono essere fatte le verifiche in campo e i rilievi”.

La produzione non dovrebbe essere stata compromessa, ma secondo Cia Romagna è difficile che vada tutto bene. Prima di questo ritorno di freddo le condizioni delle drupacee (albicocco, pesco, nettarina, susino) facevano presagire una buona annata.

I prossimi tre giorni saranno molto complicati, in quanto sono previsti altri abbassamenti termici notturni, con valori minimi che potranno scendere al di sotto dello zero. “Per fortuna le assicurazioni sono entrate in copertura, meglio di niente. C’è da dire però che le assicurazioni così come sono attualmente strutturate coprono una percentuale bassa di danno. Come Cia Romagna – sottolinea Misirocchi – stiamo portando avanti un confronto per cambiare le regole e chiedere un’impostazione diversa delle coperture assicurative. Poi ci sono i sistemi di difesa attivi, gli impianti antibrina, sui quali anche la Regione Emilia-Romagna ha investito. Questi però sono convenienti solo su alcune colture di pregio”.