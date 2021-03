EMA ha detto sì: il vaccino AstraZeneca è sicuro, adesso riparte la campagna vaccinale

L’EMA si è pronunciata oggi 18 marzo poco dopo le 17 su AstraZeneca, dando il via libera definitivo all’utilizzo del vaccino anglo-svedese poiché “i benefici superano i rischi” che poi è la logica che sottende a tutti i vaccini. Infatti, come ripetono sempre gli scienziati, il rischio zero non esiste. Lo ha dichiarato la direttrice di EMA Emer Cooke, che ha aggiunto: “Il vaccino AstraZeneca è sicuro ed efficace. Escludiamo relazioni con i casi di trombosi”. Dal comitato per la sicurezza dell’EMA arriva dunque un via libera all’uso del preparato dell’azienda biofarmaceutica anglo-svedese.

Le conclusioni dell’Agenzia europea per i medicinali arrivano dopo gli stop all’uso del vaccino di AstraZeneca, in via precauzionale e temporanea, di Italia, Germania, Francia, Spagna, Portogallo e altri Paesi arrivato lunedì scorso. Ora ripartirà a spron battuto la campagna vaccinale che in Italia – ma anche in quasi tutta Europa – si basa in gran parte proprio sul vaccino anglo-svedese.

Dopo lo stop, il problema adesso sarà quello di convincere le persone ad avere di nuovo fiducia e, inoltre, occorrerà gestire le possibili rinunce. Infatti, malgrado il sì dell’EMA è molto probabile che nei prossimi giorni ci sia una certa freddezza nei confronti del vaccino di Oxford. In caso di ripresa, si fa strada l’idea di scegliere almeno nei primi giorni la strada di un leggero overbooking di persone per il vaccino, alla stessa maniera della gestione dei voli aerei. In sostanza verrebbe chiamato un numero di persone leggermente più alto rispetto a quello delle dosi disponibili di AstraZeneca, mettendo nel conto che una parte delle persone prenotate non si presenterà.