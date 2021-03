Costituito il COER per la promozione e la valorizzazione dell’Olio Extravergine di Oliva

Si è costituito lo scorso 9 febbraio 2021, COER il Consorzio Olio Extravergine di Oliva Emilia-Romagna, per la promozione e la valorizzazione dell’Olio Extravergine di Oliva, dei luoghi di produzione e delle attività di Oleoturismo (Turismo dell’Olio Extravergine di Oliva) dell’Emilia-Romagna .

In un momento così particolare, fortemente condizionato dall’emergenza epidemiologica, abbiamo voluto dar vita e trasformare in impresa, un’idea, una voglia, ma soprattutto una necessità, da tempo manifestata dai alcuni produttori, per meglio tutelare e valorizzare l’Olio Extravergine di Oliva, il territorio e la cultura dell’Emilia-Romagna – ha dichiarato Julia Prestia, primo Presidente del neonato Consorzio COER.

Produrre Olio Extra Vergine, esige un impegno, una passione, una dedizione e un rigore tecnico inevitabili. COER, sostiene e collabora con i produttori nel loro perseverante impegno, finalizzato alla creazione di un prodotto che preservi e valorizzi le componenti che collaborano attivamente alla tutela della nostra salute e donano al prodotto peculiari profumi e sapori.

Cultura, qualità, territorio e turismo, sono espressione di un progetto che va oltre la raccolta, la spremitura e l’imbottigliamento, COER assiste e supporta i soci olivicoltori frantoiani promuovendo e incentivando la visita ai luoghi di produzione, agli uliveti, ai frantoi, nonché alle esposizioni e ai musei dedicati all’Olio Extravergine di Oliva, le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo, i servizi di degustazione e commercializzazione delle produzioni olivicole e degli oggetti, materiali ad esse attinenti, nella certezza che questa forma secolare di coltivazione sia fondamentale per conservare, difendere e salvaguardare la biodiversità del territorio Emiliano-Romagnolo.

Per il perseguimento ed il conseguimento degli scopi sociali, il consorzio ha sottoscritto, contratti di collaborazione, con primarie società ed associazioni dei settori operanti nell’ambito della formazione, della comunicazione, del turismo.

Qualità, Sostenibilità, Formazione, Promozione e Comunicazione, ma anche un’attenzione particolare all’Oleoturismo che aprendo le porte ad un turismo innovativo, rappresenta una nuova invitante possibilità per gli attori della filiera olivolicola dell’Emilia-Romagna, – come affermato da Antonietta Mazzeo , Direttore Generale del Consorzio COER – la visita nell’azienda olivicolo-olearia o nel frantoio, può rappresentare il punto di partenza di un appassionante ed innovativo percorso alla scoperta del territorio dove nasce un olio di oliva, momenti appassionanti e suggestivi per visitatori, che oggi, più che mai, sono alla ricerca di esperienze uniche e autentiche.

L’attività di COER non termina tra gli olivi e nei frantoi, ma allarga il suo raggio d’azione in altri ambiti, promuovendo l’Olio Extravergine di Oliva dell’Emilia-Romagna attraverso eventi scientifici, culturali e divulgativi in ambito nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con consorzi, società, istituti, associazioni ed organismi consortili, di altre regioni, che perseguono e promuovono gli stessi valori e identici scopi sociali.

La sede del Consorzio è a Bologna, in Strada Maggiore, collocata presso una delle istituzioni regionali di riferimento, la Confcommercio Ascom Bologna.