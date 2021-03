Angelini (ASL Romagna): abbiamo i primi segnali di rallentamento della curva dei contagi, ma la situazione è ancora difficile

Da qualche settimana non facevamo più il punto sulla situazione della pandemia con la dottoressa Raffaella Angelini, che dirige il Dipartimento di Igiene Pubblica dell’ASL Romagna, perciò in questa occasione il nostro colloquio è particolarmente interessante perché ci consente di focalizzare alcuni temi caldi e cari ai nostri lettori, sia sulla dinamica dei contagi sia sulla campagna vaccinale. La notizia più importante è che forse siamo arrivati al picco della curva dei contagi della terza ondata e che da qui in poi la situazione potrebbe lentamente migliorare, come tutti speriamo.

L’INTERVISTA

Dottoressa Angelini, da inizio marzo siamo in arancione scuro con le scuole chiuse e dall’8 marzo siamo in zona rossa con le scuole sempre chiuse. Eppure in questo periodo stiamo registrando tanti casi di positività al Covid. I nostri lettori si chiedono e le chiedono: da dove arrivano tutti questi contagi?

“Come lei ben sa, con una malattia che ha un tempo di incubazione di 14 giorni quando si prende una misura restrittiva i risultati si cominciano a vedere dopo 10-14 giorni. Noi stiamo già vedendo tiepidi segnali di miglioramento, cioè siamo a una curva del contagio che tende a non crescere, forse abbiamo raggiunto il plateau. Dopo di ché non è detto che questa curva scenda rapidamente e che fra poco i casi vadano a zero. In questo momento vediamo dei miglioramenti. Sono certa che l’ultima settimana ha fatto registrare una crescita inferiore alla settimana precedente. Questo perché le misure adottate stanno cominciando a produrre i risultati sperati. Li vediamo proprio questa settimana.”

Il plateau è la curva che si appiattisce ed è il punto di passaggio in cui la curva smette di crescere e poi comincia a calare.

“Esattamente. L’attenuazione della crescita è più marcata soprattutto negli ultimi giorni.”

Quindi anche lei è d’accordo con il Presidente Bonaccini che proprio oggi ha dichiarato che il peggio forse è passato?

“Abbiamo ruoli diversi e caratteri diversi io e il Presidente. Con le dita incrociate, io dico che può essere che il peggio sia passato. Però lo dirò con certezza solo quando tutti i dati a disposizione renderanno chiara e evidente questa cosa. Adesso è ancora un po’ presto. Sono i primi segnali positivi, che fanno ben sperare. Bisogna anche sapere che quando si riducono i casi, questo dato non si riflette immediatamente in un calo dell’occupazione dei posti letto e delle terapie intensive negli ospedali. Normalmente, nei casi gravi, le persone finiscono in ospedale 8-10 giorni dopo che si sono infettati. In sostanza, adesso la situazione è ancora difficile e resterà difficile per qualche giorno.”

Sappiamo che la variante inglese – quella ormai più diffusa da noi – si propaga più velocemente del virus della prima ondata. È possibile che il suo periodo di incubazione sia anche più lungo?

“No, questo no. È più diffusiva, cioè ha maggiore capacità di propagazione, anche perché la carica virale orofaringea è più forte. C’è poi un lavoro recente in via di pubblicazione sulla rivista scientifica Nature, che ha osservato i casi gravi e letali registrati nel Regno Unito fra settembre e febbraio: da questo studio risulterebbe che la variante inglese è anche più pericolosa, cioè in grado di produrre conseguenze più gravi nelle persone che si ammalano. Da qui si spiegano anche più casi gravi e di ospedalizzazione fra molti soggetti e anche fra soggetti giovani, cioè con un’incidenza maggiore rispetto alla prima ondata.”

Uno dei grandi temi che ha tenuto banco in queste settimane è quello della scuola. Si è discusso molto su quanto abbia inciso la scuola sulla terza ondata che stiamo vivendo ora. Proprio oggi lo studio IEO di Milano, pubblicato sul Corriere della Sera, sostiene che non c’è una diretta correlazione fra la didattica in presenza nelle scuole e la crescita dei contagi. Però l’ASL Romagna ha segnalato che a inizio marzo c’erano ben 272 focolai di contagio nelle scuole della Romagna. Dove sta la verità?

“Bisognerebbe leggere lo studio per intero, per ora io ho letto solo le notizie di stampa, come lei. Bisogna capire se hanno esaminato i dati fermandosi a Natale oppure se hanno preso in esame anche l’ultimo periodo, quello che va da dopo Natale fino ad oggi. Perché sono due mondi completamente diversi. Con l’inizio dell’anno nuovo e l’arrivo della variante inglese la situazione è cambiata radicalmente.”

In effetti il problema voi l’avete segnalato a partire dalla fine di gennaio.

“Esattamente. Noi avevamo un lavoro fatto sui tre mesi di apertura delle scuole prima di Natale, un’analisi dei focolai e delle situazioni correlate alla scuola relativa ai mesi di settembre, ottobre, novembre ed effettivamente le nostre conclusioni non erano diverse da quelle di IEO. In quella fase anche da noi la scuola non aveva inciso più di tanto sull’aumento dei contagi. Ma quello era vero allora. Da fine gennaio in poi abbiamo visto un aumento della curva dei contagi molto alto nelle fasce di età più giovani, quelle in età scolare, che prima erano meno interessate. E abbiamo assistito a un aumento molto forte di focolai nelle scuole. Ogni volta che registriamo un caso – come sapete – noi facciamo lo screening a tutti gli alunni della classe. Se prima di Natale era raro trovare dei casi secondari, dopo Natale è diventato molto molto più frequente.”

Anche se le scuole sono chiuse, ancora adesso avete oltre 100 focolai aperti nelle scuole. Come mai?

“Certamente. Perché continuiamo a seguire la pista del contagio, finché la catena non si interrompe. Per noi il focolaio è aperto finché non sono finite le quarantene di tutti. Questo dato è destinato a calare settimana dopo settimana, ovviamente perché le scuole sono chiuse e dei nuovi focolai non se ne aprono. Però quelli esistenti devono avere il loro corso. La scuola è un tema molto delicato perché ci sono in ballo tanti problemi, come quello dell’educazione dei ragazzi, ragazzi in formazione, che risentono pesantemente della didattica a distanza. Sono in ballo la formazione scolastica ma anche quella del carattere, le relazioni umane, le esigenze di socialità. Ma d’altra parte nel momento in cui devi limitare al massimo la circolazione delle persone per fermare il virus, la scuola diventa uno snodo cruciale, perché attorno alla scuola si muovono tantissime persone. Attualmente la situazione è veramente grave e il rischio di mandare in grande difficoltà le strutture sanitarie è reale. E non dimentichiamo che a Bologna per la prima volta hanno ricoverato in terapia intensiva una ragazzina. Non era mai successo.”

Lei dice sempre: per fortuna non devo decidere io se chiudere o tenere aperte le scuole, perché si tratta di una scelta di enorme responsabilità.

“È così. È sempre una scelta molto difficile. Ma d’altra parte ora siamo ben oltre la soglia dei 250 casi positivi settimanali ogni 100 mila abitanti che costituisce la soglia di rischio e che stabilisce l’istituzione della zona rossa e la chiusura automatica delle scuole. Poi capitano cose come il focolaio del biliardo (il caso del 3 marzo, in un bar di Ponte Nuovo a Ravenna, ndr), per cui uno si fa l’idea che malgrado tutto, dopo un anno, certe persone si ostinano a non capire. Perché cercare di forzare le regole pensando che l’unica cosa da evitare sia la multa, significa proprio non avere capito nulla.”

Io chiamerei le cose con il loro nome: qui siamo di fronte a un evidente caso di stupidità.

“Io non lo dico perché non sta bene. Ma siamo in una situazione in cui fatta la legge trovato l’inganno. Per certa gente l’obiettivo è aggirare la legge e farla franca senza beccare la multa. Per cui qualcuno organizza la partita di biliardo e spera gli vada bene. Altri organizzano la festa in casa e poi dormono tutti assieme dall’amico e così aggirano il coprifuoco delle 22. Le persone devono capire che l’obiettivo non è evitare la multa, l’obiettivo è difendersi dal virus. E se rispetti le regole e ti difendi dal virus, non ti becchi nemmeno la multa. Fai un favore a te e a tutti.”

Con il biliardo in quanti si sono contagiati?

“31 fra quelli che giocavano e 25-26 fra amici e familiari.”

A che punto siamo invece con la campagna vaccinale? Arrivano adesso i vaccini?

“Il generale Figliuolo dice che arrivano. Qualcosa in più è stato annunciato. La prossima settimana ne arriveranno ancora di più e, infatti, siamo riusciti a inserire la categoria degli estremamente vulnerabili fra quelle da vaccinare. E in più stiamo cercando di organizzarci per anticipare la vaccinazione degli ultra ottantenni che si erano prenotati per il mese di maggio. Vogliamo vedere di riuscire a fare entrambi il prima possibile: i vulnerabili e gli over 80. E poi continua la prenotazione degli over 75, in parallelo.”

Dopo l’affaire AstraZeneca, quante rinunce avete avuto?

“Noi abbiamo spostato gli over 75 programmati per questa settimana alla settimana che si apre il 29 marzo. Quando abbiamo riaperto avevamo alcune categorie da vaccinare con AstraZeneca a partire dalle Forze dell’Ordine. Qui si opera sulla base di elenchi e chiamate. Non posso dire con precisione quante rinunce ci sono state, ma certamente sono poche. Viceversa è venuta tanta gente. Vedremo meglio quale sarà il tasso di rifiuto a vaccinarsi con AstraZeneca dal 29 in poi, quando toccherà agli over 75.”

Invece questa storia delle liste di riserva per evitare che dosi di vaccino vadano perdute come funziona? Il generale Figliuolo ha parlato di vaccinare perfino il primo che passa: funziona davvero così?

“Noi non abbiamo mai buttato via dosi di vaccino, perché da quando siamo partiti con la campagna vaccinale, ogni giorno, quando sono le cinque del pomeriggio o le cinque e trenta, sappiamo se durante la giornata ci sono stati dei buchi e allora si comincia a chiamare le persone che sono in lista nei giorni successivi e che appartengono alla stessa categoria. Noi abbiamo sempre agito così. E continuiamo così. Anche perché se si diffonde l’idea che vaccini il primo che passa, si può creare un sistema molto arbitrario e distorto. Certo meglio uno qualsiasi che buttare via un vaccino, ma l’ideale è non trovarsi in questa situazione. Adesso poi la Regione ha dato una sua indicazione precisa: ogni giorno bisogna stilare ad inizio seduta un elenco di possibili vaccinandi riservatari rientranti nelle specifiche categorie aventi diritto di priorità in base al piano strategico vaccinale nazionale. Insomma, non si tratta mai del primo che passa.”