Pomicetti (Salina di Cervia): “Acqua bene fondamentale. Obiettivo: mantenere inalterato l’ecosistema”

Anche la Salina di Cervia ha onorato la Giornata Mondiale dell’acqua. La Giornata mondiale dell’acqua è promossa dalle Nazioni Unite per celebrare l’acqua e richiamare l’attenzione sulla crisi idrica globale, sensibilizzando la popolazione in vista del raggiungimento dell’obiettivo di sviluppo sostenibile (SDG) 6: acqua e servizi igienico-sanitari per tutti entro il 2030, un traguardo indispensabile per appianare le disuguaglianze socio-economiche e garantire la dignità di tutti gli esseri umani.

“Agenda 2030 – spiega Giuseppe Pomicetti, Presidente del Parco della Salina di Cervia – è una bussola fondamentale per gli Stati e per tutti noi che operiamo nel settore ambientale”.

Il Parco della Salina di Cervia è infatti una società pubblica al 92%, con un solo socio privato, le Terme di Cervia, che ha come obiettivo principale quello di “mantenere inalterato l’ecosistema ambientale della Salina”.

“Per noi la movimentazione delle acque è fondamentale perché l’intero parco di ripopolamento animale resti in equilibrio. Come dico spesso fare il sale è uno splendido incidente di percorso, ma la società Parco della Salina di Cervia esiste per mantenere inalterato l’ecosistema di questa area naturalistica bellissima. E’ un grande privilegio per me e per tutti noi poter lavorare ogni giorno per questo. Motivo per cui, tra l’altro, tutti i proventi derivanti dalla vendita dei prodotti della Salina di Cervia vengono reinvestiti in azioni di miglioramento del grande parco naturalistico della Società Parco della Salina di Cervia. Sono di 827 ettari, porta sud del Parco del Delta del Po”, afferma il Presidente Pomicetti.

“L’acqua è un bene fondamentale per l’umanità e rappresenta la risorsa fondamentale per l’ecosistema della Salina, ma anche per la produzione del prestigioso e pregiato Sale Dolce di Cervia, un sale integrale marino che nasce proprio grazie all’acqua di mare, che deve quindi essere sempre di ottima qualità e salubrità, e alla movimentazione sapiente delle acque, gestita dalle nostre maestranze, i salinari. Sono questi, assieme al vento e al sole, i segreti per renderlo unico al mondo”.

