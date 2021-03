Conselice, come stai? Giovedì 25 marzo incontro on line su “L’evoluzione della medicina territoriale”

È in programma, giovedì 25 marzo alle 20.30, la seconda serata del ciclo di incontri promossi dal Pd di Conselice.

All’incontro online di giovedì, dal titolo “L’evoluzione della medicina territoriale, l’integrazione con i servizi di prossimità: farmacie, case della salute, servizio domiciliare …” parteciperanno il Sindaco Luca Piovaccari – referente per le Politiche sanitarie dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna – ed il dott. Giulio Camanzi sulla varietà di sfide che la medicina territoriale ha affrontato durante questo anno e che sono punto di partenza per la sua evoluzione futura. La serata sarà visibile in diretta streaming sulla pagina facebook del PD Conselice oppure collegandosi al link che sarà reso disponibile sulla medesima pagina.