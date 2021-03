Andare a lavoro in bicicletta. Faenza, ultimi giorni per partecipare al progetto regionale “Bike To Work”

Ancora pochi giorni per le aziende faentine a cui interessa partecipare al progetto “Bike to Work”, l’iniziativa regionale ecologica che dà degli incentivi chilometrici per i percorsi casa-lavoro effettuati in bicicletta.

Visto l’esito positivo della prima parte del progetto, che ha avuto luogo da novembre 2020 a marzo 2021, si è deciso di prorogarlo fino al 30 giugno, permettendo alle aziende già aderenti di proseguire l’iniziativa e a nuove aziende di presentare la propria richiesta di iscrizione.

Il termine per l’invio delle domande è il 31 marzo 2021 alle ore 12.00. Le modalità di presentazione della candidatura sono disponibili sul sito del Comune di Faenza. L’elenco delle aziende ammesse verrà pubblicato all’albo pretorio e sul sito a partire dall’8 aprile 2021 (http://www.comune.faenza.ra.it/Citta/Muoversi-a-Faenza/Bike-to-Work).