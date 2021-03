Lugo. Anticipazione vaccini over 80: la soddisfazione dell’assessore Maria Pia Galletti

L’assessore alle Politiche sanitarie del Comune di Lugo, Maria Pia Galletti esprime soddisfazione per la comunicazione da parte di Ausl Romagna dell’accelerazione delle sedute vaccinali, in particolare sulle persone con più di 80 anni: “La notizia di questa accelerazione della campagna vaccinale su una delle fasce più a rischio non può che farci piacere. Una notizia che tutti i cittadini aspettavano e che auspichiamo dia un significativo cambio di passo per procedere con velocità alla vaccinazione di massa. Vaccinare la popolazione più anziana e le persone più vulnerabili è fondamentale per proteggere da questo virus i più fragili”.

In queste ore gli operatori Ausl stanno infatti contattando gli over 80 che avevano un appuntamento per la vaccinazione dopo il 15 aprile per anticiparlo. L’obiettivo è infatti effettuare la somministrazione della prima dose del vaccino agli ultraottantenni entro metà aprile.

Le vaccinazioni si svolgono anche a Lugo, presso il centro sociale Il Tondo, in cui, come ha comunicato l’Ausl, per procedere con l’accelerazione delle sedute vaccinali per gli over 80 e per le altre categorie degli aventi diritto si prevedono alcune sedute aggiuntive, che a Lugo sono in programma dal 6 all’8 aprile.