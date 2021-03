Faenza Cresce: “Preoccupazione per le gelate di marzo, monitorare la situazione”

Nel consiglio comunale del 25 marzo, Faenza Cresce ha portato all’attenzione “la sua preoccupazione per le gelate

di questo marzo e dei probabili danni al settore agricolo faentino”.

“Anche quest’anno – spiegano – si sono registrate delle gelate tardive che sono estremamente dannose per le colture frutticole

in fiore perché compromettono in maniera inevitabile la produzione frutticola.

Dai primi monitoraggi di alcune associazioni dei produttori, si ritiene che, nel faentino, le zone di pianura sono

quelle principalmente colpite da queste brinate di irraggiamento. Si teme che, anche se in maniera minore del

2020, si registrerà un danno che si preannuncia importante per la frutticoltura: le colture più danneggiate, anche

quest’anno, sono albicocco e pesco. Se questi dati verranno confermati, per ben due anni consecutivi il nostro territorio si troverà ad affrontare una contrazione della produzione di frutta”.

“Questo comporterebbe – avanzano – di nuovo, difficoltà di reddito per molti coltivatori e un minor bisogno di manodopera per la scarsa quantità di frutta. Per difendersi da queste calamità e dare un contributo a questo settore, Faenza

Cresce ritiene che l’amministrazione e la politica siano chiamate ad intervenire. Per questo motivo i consiglieri di

Faenza Cresce hanno invitato il vicesindaco Fabbri, con delega all’agricoltura, a tenere monitorata la situazione,

cercando di capire l’effettivo danno e le probabili conseguenze sociali ed economiche, ma soprattutto a esporre le

azioni che l’amministrazione intende compiere, di concerto con le associazioni di rappresentanza e assistenza dei

produttori e con le altre istituzioni (Regione, Ministero)”.

“In consiglio comunale – proseguono da Faenza Cresce – il vicesindaco ha confermato: anche quest’anno potrebbe esserci una situazione critica anche poiché andrebbe ad aggiungersi a quella dell’anno scorso.

L’amministrazione sta tenendo i contatti con le aziende e rappresentanti del mondo agricolo, che ovviamente

sono preoccupati. Il quadro dei danni provocati dalle gelate sarà più chiaro dopo metà aprile e, solo in quel

momento, decifrate le proporzioni del danno economico, si potrà agire di conseguenza in maniera più mirata.

L’amministrazione è deciso a monitorare ed affrontare il problema con i protagonisti del settore. Vuole gestire

questa situazione e valutare la strategia d’azione con l’ausilio del ‘Tavolo permanente per l’agricoltura faentina’,

strumento in cui istituzioni, associazioni e produttori possono coordinarsi e condividere linee d’azione e

d’intervento di sviluppo e sostegno del comparto”.

“Fabbri, consapevole che il mondo dell’agricoltura ha sempre più la necessità di azioni strutturali che riducano gli

interventi di carattere straordinario, ha elencato anche una serie di azioni che possono portare un contributo a

questo settore. Fondamentale è continuare con il processo di semplificazione di passaggi burocratici, percorso che

l’amministrazione comunale ha già intrapreso, come per l’installazione dei sistemi anti brina e dei ventoloni. Si

vuole poi far partire progetti di accorciamento della filiera per i piccoli produttori del territorio, sostenere

programmi che stimolino l’utilizzo dei big data in agricoltura, avviare percorsi formativi innovativi e potenziare

ulteriormente l’azione di stimolo verso le istituzioni” avanzano fal Gruppo.

Faenza Cresce è infine “rimasta soddisfatta della risposta del vicesindaco, innanzitutto perché l’amministrazione è ben

consapevole della situazione non facile che si potrebbe presentare. In aggiunta alle proposte di sostegno al

settore agricolo, ha invitato anche a valutare la possibilità di sgravare l’IMU dei ristoranti che decidono di utilizzare

i prodotti ortofrutticoli del territorio faentino. Oltre a ciò, Faenza Cresce sottolinea l’importanza di monitorare l’accesso ai fondi del Recovery Plan per gli investimenti in tema di recupero delle acque piovane per accumulare riserve idriche sul territorio”.