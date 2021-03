Lugo: oltre 160mila euro per la manutenzione straordinaria dei marciapiedi del centro

Partiranno prossimamente gli interventi straordinari di sistemazione di alcuni marciapiedi del centro storico di Lugo. I lavori prevedono il ripristino dell’ordinaria funzionalità dei marciapiedi di via Marconi e di via Ricci Curbastro, oltre al completamento dei marciapiedi di via Righi.

In particolare, i lavori consistono nella sistemazione dei marciapiedi delle vie Marconi e Ricci Curbastro, oggi in stato di avanzato degrado e difficoltosa fruibilità, mentre in via Righi saranno completati i marciapiedi con la realizzazione delle parti terminali.

“Continuiamo ad investire convintamente nella manutenzione stradale con uno sguardo attento verso la sicurezza, la mobilità lenta e l’accessibilità urbana – spiega l’assessora ai Lavori pubblici Veronica Valmori -. Un intervento necessario e doveroso in una zona centrale della nostra città, dove la prossimità di scuole e di importanti servizi ci spinge verso un importante investimento di risorse”.

Gli interventi sui marciapiedi del centro, con un investimento complessivo di 161mila euro, fanno parte del piano di manutenzione straordinaria e ristrutturazione delle strade comunali e funzionalità dei marciapiedi previste per l’anno 2021.