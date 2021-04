Bonaccini: pronti a fare 30.000 vaccini al giorno in regione, la campagna non si fermerà

“Abbiamo ricevuto più di 85mila dosi di Pfizer. Arriveranno credo domani oltre 40mila dosi di Moderna e nei prossimi giorni circa 100mila di AstraZeneca: qui c’è un ritardo di qualche giorno rispetto a quanto previsto ma non dovremmo essere proprio nelle condizioni di dover fermare alcunché”. Così Stefano Bonaccini, Presidente dell’Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni, a margine di una videoconferenza stampa rispondendo a una domanda su eventuali stop alla campagna vaccinale in regione per via di ritardi nelle forniture.

In Emilia-Romagna “siamo pronti a passare a 30mila vaccinazioni” al giorno “molto presto, appena avremo il numero di dosi consegnate”. “Non manca l’organizzazione – assicura il Presidente – A brevissimo in tutte le province ci deve essere un hub che lavori anche fino a mezzanotte. Se nelle prossime settimane arrivassero copiose le dosi vaccinali noi siamo pronti a lavorare anche di notte. Stiamo cercando di tenere il minimo di dosi di riserva perché vogliamo vaccinare il più possibile confidando che i vaccini arrivino”. La notizia è riportata dall’Ansa.