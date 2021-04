Covid. Falcinelli (Ordine medici Ravenna): “Medici di medicina generale vaccineranno i pazienti impossibilitati a recarsi nei punti vaccinali”

Sarà sottoscritta nei prossimi giorni un’intesa tra medici di medicina generale della provincia di Ravenna e Ausl Romagna per la somministrazione del vaccino anti Covid a domicilio, per i pazienti impossibilitati a recarsi presso i punti vaccinali allestiti dall’Ausl sul territorio.

Tempo addietro era stato chiesto ai medici di medicina generale di segnalare all’Azienda sanitaria i soggetti che non erano in grado di muoversi dalla propria abitazione. L’Ausl ha quindi attivato un sistema di trasporto protetto per permettere a questi pazienti il trasferimento presso i centri vaccinali. Una parte dei soggetti allettati, e quindi impossibilitati a lasciare la propria abitazione, è stata vaccinata, ma visto l’alto numero di persone in questa condizione l’azienda sanitaria ha ora ritenuto necessario coinvolgere anche i medici di medicina generale.

“Al momento l’accordo non è ancora stato sottoscritto ma manca solo la firma e potremmo iniziare già dopo Pasqua” assicura Stefano Falcinelli, presidente Ordine dei Medici della provincia di Ravenna.

“Sarà utilizzato il vaccino Moderna” spiega Falcinelli, chiarendo anche come saranno organizzati gli aspetti logistici “problema non secondario, per far sì che non vi sia alcuno spreco di dosi poiché da ogni fiala si estraggono più dosi di vaccino che vanno somministrate in un arco temporale che non può superare le 6 ore”. Quindi “il giro” dei pazienti dovrà essere organizzato in maniera puntuale e precisa.

Falcinelli illustra la procedura, una specie di “staffetta”: “i medici si muoveranno in due (o tre) per potersi alternare tra somministrazione e attesa al fianco del paziente. I medici arriveranno a casa del primo paziente e, dopo aver fatto il vaccino, un medico si tratterrà per 15 minuti per verificare che non si manifestino reazioni, mentre il secondo medico, con il flacone, si sposterà subito dal paziente successivo per somministrare la dose e poi aspettare 15 minuti. Là verrà raggiunto dal primo medico che, preso il flacone, si recherà dal terzo paziente, e così via”.

In tutta la provincia di Ravenna sono circa 2000 i pazienti che hanno fatto richiesta di somministrazioni a domicilio e finora ne sono stati vaccinati meno della metà. “Così facendo i tempi si accorceranno molto – dichiara Falcinelli -. E’ chiaro che l’aspetto organizzativo, che sarà gestito dai Nuclei di cure primarie, è di fondamentale importanza e sarà necessario che due o più medici si coordinino tra loro. Io confido che entro un mese si riescano a vaccinare tutti i degenti a casa. Per la categoria si tratta di un ulteriore impegno che però ritengo rientri nella mission dei medici di prossimità, che hanno un contatto diretto con il paziente”.

Nella serata del 31 marzo il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto Covid, con il quale è stato confermato lo scudo penale dai reati di lesioni personali colpose e per l’omicidio colposo nei confronti degli operatori sanitari che procedono alle vaccinazioni. Inoltre è stato confermato l‘obbligo di vaccinazione per gli operatori sanitari e, in caso di mancata adesione, è previsto lo spostamento a una mansione non a contatto con i pazienti.

In merito a ciò Falcinelli si dichiara abbastanza soddisfatto: “bene la tutela penale per i soggetti vaccinatori, anche se ancora non la riteniamo sufficiente. Ottimo il provvedimento nei confronti dei sanitari che non si vaccinano, poiché è stato affermato il principio che chi lavora a contatto con i pazienti debba essere vaccinato. Unica pecca è il meccanismo di attuazione, piuttosto farraginoso”.

È previsto infatti che gli Ordini provinciali dei medici inviino alle Regioni l’elenco degli iscritti e che le Regioni verifichino lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi. Nel caso in cui un medico non risulti vaccinato contro la SARS-CoV-2 la Regione lo dovrà segnalare immediatamente all’azienda sanitaria locale e l’Ausl contatterà il soggetto invitandolo a produrre entro 5 giorni la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione, la presentazione della richiesta di vaccinazione o l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.

L’interessato sarà quindi invitato formalmente a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti covid, e successivamente a trasmettere la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale.

“Nel nostro territorio medici, infermieri e farmacisti sono circa 6 mila quindi la procedura di verifica sarà lunga e complicata” conclude Falcinelli ribadendo però l’importanza che da parte del Governo vi sia stata una presa di posizione chiara in merito all’obbligo di vaccinazione per gli operatori sanitari che lavorano a contatto con i pazienti.