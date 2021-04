Caditoie intasate in Via Gulli, Hera precisa: “La prossima pulizia è pianificata al termine delle asfaltature in corso”

Questa mattina la nostra Redazione ha pubblicato la lettera di un lettore che, segnalando il continuo ristagno d’acqua piovana all’incrocio fra Via Gulli e Via Fiume “anche a causa delle caditoie piene e mai pulite negli ultimi anni nonostante diverse sollecitazioni”, domandava a Hera quando fossero state pulite l’ultima volta.

E la risposta di Hera non è tardata ad arrivare: “In merito alla zona di via Gulli a Ravenna, la convenzione di gestione delle acque meteoriche prevede che le caditoie vengano pulite, di norma ogni 2 anni: l’ultima pulizia risale a circa 15 mesi fa e la prossima è pianificata al termine delle asfaltature in corso, presumibilmente entro fine giugno. In caso di malfunzionamenti o emergenze, gli incaricati di Hera intervengono tempestivamente per risolvere il problema, purché venga segnalato tramite il numero di Pronto Intervento Acqua di Hera, 800.713.900, attivo tutti i giorni 24 ore su 24. Hera tiene infine a precisare di non avere ricevuto segnalazioni per ristagni di acque meteoriche nella via in questione dal settembre 2017”