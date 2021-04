Ravenna. Ortisti di Strada distribuisce gratuitamente 300 alberi da frutto donati da Geoplant Vivai

Procede la collaborazione tra Geoplant e Ortisti di Strada che negli anni scorsi ha visto la realizzazione del Frutteto Sociale dietro le case popolari di via Patuelli a Ravenna e la donazione di alberi da frutto agli educatori dell’età evolutiva durante il lockdown.

Anche quest’anno vuole continuare la possibilità di valorizzare quello che altrimenti per il vivaio sarebbe considerato un rifiuto. Un’occasione per contribuire a rendere la nostra città più verde e fiorita.

Le piante saranno donate alle associazioni o enti nel sociale, che ne faranno richiesta. Considerando la situazione pandemica attuale, è necessario comunicare il giorno e l’orario del ritiro precisi compilando il form al link per gestire al meglio l’arrivo delle persone: https://forms.gle/thhWJJQVv5XCVdK77

Purtroppo essendo piante a radice nuda, non vi è la possibilità di rimandare oltre la messa a dimora per la primavera già inoltrata. Il motivo dello spostamento per il ritiro può essere indicato all’interno dell’autodichiarazione.

Le giornate disponibili per il ritiro saranno:

Venerdì 9 aprile dalla 15 alle 18

Sabato 10 aprile dalle 15 alle 18

Domenica 11 aprile dalle 10 alle 13

Sono tante le realtà che negli anni hanno aderito a questa iniziativa mettendo a dimora nuove piante come Legambiente, Arci, Fridays for Future, Centro Sociale Spartaco, Croce Rossa, HumuSapiens, quartiere San Giuseppe, Consorzio Selenia insieme a diverse scuole del territorio

Le piante rimanenti saranno destinate alla valorizzazione di aree verdi presenti in città nell’ottica di preservare gli spazi comuni e con l’obiettivo di rendere le nostre città sempre più resilienti agli effetti dei cambiamenti climatici ed alimentare la biodiversità.