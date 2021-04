Vaccini. In Emilia-Romagna sospese le prenotazioni per gli under 60

Sospese le prenotazioni per gli under 60. In Emilia-Romagna al momento non è più possibile prenotare un vaccino per chi ha meno di 60 anni. La Regione, stando a quanto riportato da Ansa, ha infatti deciso di sospendere le prenotazioni per le persone che fanno parte delle categorie prioritarie e hanno meno di 60 anni, in attesa di capire le modalità di applicazione sulla somministrazione di AstraZeneca.

La prenotazione è riservata alle altre categorie. Da lunedì 12 aprile la fascia d’età per le prenotazioni si amplierà ai 70enni.