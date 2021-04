Ausl Romagna. Dal 12 aprile al via le prenotazioni per il vaccino dei cittadini dai 70 ai 74 anni

Al via da lunedì 12 aprile le prenotazioni per il vaccino dei cittadini dai 70 ai 74 anni. Doppio canale di prenotazione per i cittadini di Ausl Romagna: oltre ai consueti canali Cup anche direttamente dal proprio medico di medicina generale.

Da lunedì 12 aprile sono aperte le prenotazioni per il vaccino anti-Covid dei cittadini dai 70 ai 74 anni: per i nati dal 1947 al 1951 in Ausl Romagna, sarà possibile fissare l’appuntamento utilizzando i consueti canali disponibili, (Cup, Farmacup, Cuptel, e Fascicolo Sanitario Elettronico) o direttamente al proprio Medico di Medicina Generale che raccoglierà le adesioni e organizzerà la seduta vaccinale.

Questa doppia modalità di prenotazione , resa possibile dall’accordo fra l’Azienda e i rappresentanti dei Medici di Medicina Generale , consentirà ai cittadini di questa fascia di età, una maggiore facilitazione alla prenotazione del vaccino.

Come prenotare

Le vaccinazioni si possono prenotare scegliendo tra queste modalità:

– agli sportelli Cup dell’Ausl ( Centri Unici Prenotazione) presenti su tutto il territorio romagnolo

– nelle farmacie tramite il servizio Farmacup,

– Telefonando al Cuptel al numero 800002255

Online attraverso:

– Il Fascicolo Elettronico

– L’App ER Salute

– Il CupWeb ( www.cupweb.it)

Oppure dal proprio medico di Medicina Generale che accoglierà le richieste e provvederà ad organizzare le sedute vaccinali