Nuove autorizzazioni per idrocarburi. Mingozzi: “Una speranza per il lavoro e l’industria ravennate”

“La compatibilità ambientale di nuovi investimenti in Adriatico (e in altre zone italiane) che ha ottenuto l’assenso della Commissione Via è una buona notizia per il sistema energetico nazionale e per i lavoratori e l’industria ravennate da sempre impegnata nell’estrazione di idrocarburi”. Ad affermarlo è Giannantonio Mingozzi, che aggiunge: “L’utilizzo delle risorse minerarie per implementare le capacità e l’autonomia energetica del Paese rappresenta un passo avanti nella considerazione del nuovo Ministro Cingolani che ha firmato i decreti ambientali indispensabili per le definitive autorizzazioni amministrative, e questo è molto apprezzabile per tutto il comparto industriale, per la prospettiva del settore nel quale si riaccendono le speranze di sviluppo”.

“Anche per le capacità di movimentazione del nostro porto – aggiunge e conclude Mingozzi – in parte legato all’industria dell’Off-shore, in vista dell’appuntamento OMC del prossimo settembre. Ora, non resta che sperare in un Pitesai equilibrato e realistico, una sorta di piano regolatore strategico per i nostri giacimenti, all’interno di un contesto europeo che tenga conto anche di quanto realizzato in altri Paesi, in particolare del nordeuropa”.