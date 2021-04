Casola Valsenio. Lavori al Cardello: conclusione entro aprile, a maggio l’apertura del complesso monumentale

I lavori di ristrutturazione alla Villa il Cardello – la “casa museo” dello scrittore Alfredo Oriani – termineranno come da programma entro il mese di aprile. Prevista per la metà di maggio l’apertura del complesso monumentale al pubblico e alle attività turistico/culturali. Grazie a questo intervento verrà riattivata la piena fruibilità dell’immobile, con la possibilità di visitare locali prima esclusi, come la cantina e il parco secolare.

Nel contempo, grazie al finanziamento messo a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna, è stato realizzato un intervento forestale nell’annesso parco secolare per la tutela e la preservazione di questo importante patrimonio naturalistico. Il parco e il bosco adiacenti al “Cardello” risultano infatti essere un valore aggiunto dell’intero complesso, soprattutto per la rilevanza dal punto di vista paesaggistico e naturale. L’intervento di manutenzione straordinaria del Parco del Cardello, dopo gli interventi sul patrimonio boschivo e la sua messa in sicurezza, aprirà alle visite guidate anche il Parco Italico del Cardello.

Con questi lavori è stato possibile tutelare e valorizzare uno straordinario patrimonio storico, architettonico e ambientale che è elemento fondamentale dell’offerta turistico-culturale di Casola Valsenio, della Valle del Senio e della Romagna Faentina.