Fusignano. Dei nuovi quattro casi positivi al Covid uno riguarda la scuola primaria: intera classe posta in quarantena

Il sindaco di Fusignano, Nicola Pasi, comunica quattro nuovi casi positivi in Comune. La persona più giovane delle positività comunicate in giornata frequenta la scuola primaria di Fusignano. Il sindaco dichiara che “sono state prontamente applicate le nuove disposizioni e l’intera classe è stata posta in quarantena attivando contestualmente le modalità di didattica a distanza. Nei prossimi giorni e al termine del periodo di isolamento verranno effettuati i tamponi a tutti i ragazzi”.

Fusignani precisa che dei quattro nuovi casi positivi al Covid-19, nessuno risulta ricoverato:

“Si tratta di quattro persone individuate tramite contact tracing (una minorenne asintomatica e tre sintomatiche di cui una ventenne, una cinquantenne e una ottantenne).

Porgo a tutti loro l’abbraccio della nostra comunità ed un caro in bocca al lupo per una pronta e serena guarigione”.