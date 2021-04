Vaccino anticovid per 70-74enni in Emilia Romagna: le prenotazioni hanno superato quota 100mila. 20.730 in Romagna

Ieri, 12 aprile, prima giornata di apertura delle prenotazioni per cittadini emiliano-romagnoli di età compresa tra i 70 e i 74 anni, sono stati complessivamente oltre 100mila quelli che hanno deciso di sottoporsi alla vaccinazione contro il Covid-19, prenotando la propria dose.

“Registriamo con soddisfazione che in un solo giorno abbiamo raggiunto un’adesione molto alta un po’ ovunque sul territorio – afferma l’assessore alle Politiche per la salute, Raffaele Donini -. Una buona notizia, dunque, perché significa che la campagna vaccinale, se verranno rispettati i tempi di consegna delle dosi, andrà avanti sempre più speditamente. Vaccinando anziani e fragili potremo avere un significativo calo delle vittime, e questo è già di per sé un risultato straordinario”.

I numeri

Nel dettaglio, dall’apertura delle prenotazioni e fino alle 19, gli appuntamenti fissati sono stati complessivamente 100.742, così distribuiti sul territorio: 4.332 a Piacenza, 8.350 a Parma, 11.880 a Reggio Emilia, 17.880 a Modena, 26.084 a Bologna, 4.048 a Imola, 7.438 a Ferrara e 20.730 nelle province di competenza dell’Ausl della Romagna, cioè Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. Con la “chiamata” di ieri, si amplia ulteriormente la platea degli anziani interessati alla vaccinazione.

Le prenotazioni continuano anche nei prossimi giorni tramite i canali disponibili: recandosi agli sportelli dei Centri Unici di Prenotazione (Cup), o nelle farmacie che effettuano prenotazioni Cup; online attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico (Fse), l’App ER Salute, il CupWeb (www.cupweb.it); oppure telefonando ai numeri previsti nell’ Azienda Usl di appartenenza per la prenotazione telefonica.