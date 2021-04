42 gatti catturati, curati e sterilizzati dall’Enpa ravennate negli ultimi due mesi

Nel bimestre marzo/aprile i gatti che vivono in libertà, catturati e sottoposti a sterilizzazione, nel territorio ravennate, sono stati 42. Molti di loro sono stati anche curati perché affetti da patologie varie (enteriti, otiti, congiuntiviti e ferite da morso).

Nonostante i condizionamenti imposti dalle norme anticovid, i volontari dell’Enpa hanno continuato ad attivarsi nella lotta al randagismo felino senza abbassare la guardia e con soddisfazione possiamo dichiarare che i risultati fino ad oggi sono stati soddisfacenti ed hanno messo in risalto il costante impegno dei volontari stessi.

I nostri volontari hanno inoltre potuto riprendere, proprio in questi giorni, la loro attività presso il canile comunale, attività che era stata sospesa su disposizione dell’Amministrazione pubblica, per tutta la permanenza in “zona rossa” del nostro territorio.

Enpa Sezione Provinciale di Ravenna