Il punto sulla campagna vaccinale a Faenza con la direttrice del distretto sanitario faentino, dott.ssa Donatina Cilla

È in programma per oggi pomeriggio, lunedì 19 aprile, alle 19, l’appuntamento live sulla pagina facebook del sindaco di Faenza, Massimo Isola, per fare il punto sulla campagna vaccinale, assieme alla direttrice del distretto sanitario faentino, dott.ssa Donatina Cilla e la consigliera regionale PD Manuela Rontini.

L’incontro era già stato programmato una decina di giorni fa, ma per problemi organizzativi era saltato.