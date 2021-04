Massa Lombarda. Tornano gli incontri gratuiti di InSalute

Insalute Aps propone anche quest’anno, con il patrocinio dal Comune di Massa Lombarda, il progetto iniziato nel 2017 di educazione sanitaria e terapeutica attraverso la realizzazione di un ciclo di incontri online aperti al pubblico, condotti da medici e specialisti. Fino a maggio tornano le videoconferenze dell’iniziativa a partecipazione gratuita “Parliamo della mia salute #io resto a casa” per formare, informare e sensibilizzare i cittadini sulle tematiche prioritarie della salute. Lunedì 19 aprile alle 18 è in programma l’incontro “Le erbe aromatiche: un condimento salutare” con la biologa nutrizionista Valentina Succi.

Tante le tematiche affrontate, dall'alimentazione, all'ipertensione, passando per i corretti stili di vita. Il programma prosegue poi con "Il russamento: diagnosi e cura" (22 aprile), "L'appetito viene mangiando: piatti dedicati ai bimbi" (26 aprile), "Il naso – Le peculiarità da conservare" (29 aprile), "Avere cura di un animale domestico: migliora la qualità della vita" (4 maggio), "La menopausa: nel mezzo del cammin della mia vita" (6 maggio), "L'artrosi del ginocchio e dell'anca: prevenzione e cura" (11 maggio), "L'incontinenza urinaria nella donna: cause e cura" (13 maggio), "Lo sapevate che il piede cambia con l'età: quali accorgimenti per migliorare la qualità della vita" (18 maggio), "Gli stili di vita corretti allungano la vita: prendiamoci cura di noi" (20 maggio), "La malattia ipertensiva: come prevenire i danni d'organo" (25 maggio), "La malattia coronarica: come curare il cuore" (27 maggio).

Tutti gli incontri si svolgono alle 18. Sul sito web insalute.info e su www.comune.massalombarda.ra.it sono disponili il calendario completo degli incontri e le modalità per partecipare. I partecipanti potranno interagire con i relatori mediante la chat oppure a voce. Inoltre, potranno comunicare anche tramite la mail contattaci@insalute.info.