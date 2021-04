DEF. Coldiretti: in E-R subito aiuti per danni maltempo

Subito aiuti per le aziende agricole colpite dai drammatici effetti dell’ondata di gelo che ha investito l’Italia distruggendo in poche ore un intero anno di lavoro con perdite su semine e raccolti.

L’Emilia-Romagna, dopo i danni subiti a causa delle gelate del marzo 2020 che hanno causato un danno di oltre 204 milioni di euro al settore dell’ortofrutta, ha subito anche all’inizio di questa primavera un danno gravissimo con il ritorno del gelo che ha danneggiato irreparabilmente i raccolti, con perdite che secondo le stime attuali superano 220 milioni. È quanto sostiene Coldiretti in occasione della audizione alla Commissione Bilancio del Senato sul Documento di economia e finanza (DEF).

“E’ di fondamentale importanza che – sottolinea la Coldiretti – il DEF abbia previsto un Disegno di Legge collegato alla prossima manovra di bilancio in materia di “sostegno e valorizzazione dell’agricoltura e della pesca” con il quale avremo la possibilità di dare un futuro e una nuova prospettiva alle imprese agricole e della pesca nel nuovo scenario post-Covid”.

La Coldiretti apprezza la scelta del Governo “di proporre un nuovo scostamento di bilancio di 40 miliardi di euro per sostenere le attività economiche e auspica che una parte di queste risorse vadano a rafforzare le misure per il settore agricolo, con particolare riferimento agli interventi per il taglio del costo del lavoro, per il sostegno delle filiere in crisi e per la copertura dei danni da gelate che nei giorni passati hanno duramente colpito le imprese di tutto Paese”.

“L’ondata di gelo anomalo nelle campagne – precisa Coldiretti -, dal nord a sud Italia è una vera calamità che ha colpito diverse produzioni, dalla frutta agli ortaggi, dalle piante ornamentali alle coltivazioni più precoci di mais fino alla vite e l’ulivo con migliaia di imprese agricole che hanno visto perdere in una giornata il lavoro di un intero anno. Una situazione alla quale si aggiungono gli effetti recessivi dell’emergenza Covid con 1,1 milioni di tonnellate i cibi e i vini invenduti dall’inizio della pandemia per il crollo delle attività di bar, trattorie, ristoranti, pizzerie e agriturismi che travolge a valanga interi settori dell’agroalimentare Made in Italy”.

“La drastica riduzione dell’attività pesa infatti sulla vendita di molti prodotti agroalimentari, dal vino alla birra, dalla carne al pesce, dalla frutta alla verdura che trovano nel consumo fuori casa un importante mercato di sbocco. In alcuni settori come quello ittico e vitivinicolo la ristorazione rappresenta addirittura il principale canale di commercializzazione per fatturato ma ad essere stati più colpiti sono i prodotti di alta gamma dal vino ai salumi fino ai formaggi” conclude Coldiretti.