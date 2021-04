Giornata Mondiale della Terra: fra le 10 iniziative selezionate da Vogue Italia c’è il Progetto SEPPIA del Centro Cestha di Marina di Ravenna

La Giornata Mondiale della Terra – Hearth Day – si celebra ogni anno il 22 aprile per sensibilizzare e supportare l’ambiente che ci circonda, salvaguardandolo per le generazioni future. Istituita nel 1970, la manifestazione viene celebrata ogni anno da milioni di persone in tutto il mondo con l’obiettivo di mettere in risalto le problematiche ecologiche più significative e urgenti: dall’inquinamento atmosferico alla deforestazione, dalla crisi climatica alla diminuzione delle risorse idriche. Le iniziative organizzate in tutto il mondo sono molteplici anche nel mondo della moda. Quest’anno la redazione di Vogue Italia ha voluto selezionare progetti, iniziative e associazioni nazionali e internazionali impegnate in prima persona nella protezione e tutela della Terra. Fra i 10 selezionati c’è anche il Progetto SEPPIA del Centro Cestha di Marina di Ravenna (scelto da Roberta Pinna, Fashion Market Contributor).

Ecco la motivazione di Vogue Italia. “CESTHA, ad oggi, è il primo centro di recupero per la fauna ittica presente sul territorio nazionale. Si occupa di recuperare, riabilitare e reintrodurre, nel loro ambiente naturale, le specie marine derivanti dalle catture accidentali della pesca professionale, tutti quegli animali, cioè, che rimangono impigliati nelle reti dei pescatori ma che non sono commercializzabili. Nello specifico, il progetto S.E.P.P.I.A. Salvaguardia E Protezione dei Popolamenti Ittici Adriatici, si propone come un programma di attività a sostegno della piccola pesca costiera artigianale praticata lungo le acque che si affacciano sulle coste dei territori della provincia di Ravenna.”