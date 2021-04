Cotignola. Emersa nuova positività al Nido comunale “Il Cucciolo”

Luca Piovaccari, Sindaco del Comune di Cotignola, riferisce che, a seguito dei tamponi effettuati ai bambini e al personale della sezione Girasoli del nido comunale “Il Cucciolo”, è emersa una nuova positività. “Questo conferma la sostanziale tenuta dei protocolli di sicurezza interni alla scuola” afferma Piovaccari, scendendo maggiormente nei particolari:

“Tutti gli interessati proseguono la quarantena come disposto dall’Ausl; il 29 aprile sarà previsto un ulteriore tampone di controllo, al termine del periodo di isolamento, per il personale e i bimbi interessati.

La situazione continuerà ad essere monitorata costantemente fino alla sua completa risoluzione.

Per le sezioni non interessate dal tracciamento continua ad essere garantito il regolare funzionamento dei servizi.

Auspichiamo che la situazione si risolva al meglio per tutte le famiglie interessate”.