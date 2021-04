Cervia. Giornata sui disturbi del comportamento alimentare

I disturbi del comportamento alimentare sono uno dei problemi più frequenti nei giovani e negli adolescenti. In quest’ultimo periodo di difficoltà e fermo forzato, non solo le persone che avevano già sofferto in passato di anoressia, bulimia o disturbo da Binge Eating (disturbo da alimentazione incontrollata) si sono trovate in difficoltà, ma si è osservato, secondo gli esperti, un aumento generale del 30% di questo tipo di patologie anche nei ragazzi che non ne avevano precedentemente mai sofferto.

Centro Informagiovani Cervia e SeiDonna esortano le persone a sensibilizzarsi sull’argomento: “Se pensi che un famigliare o un amico in età adolescenziale possa soffrire di uno di questi disturbi, può essere difficile sollevare il problema con loro, così come può essere difficile individuare i segnali che ne indicano l’effettiva presenza. Si può temere di dire la cosa sbagliata, di violarne la privacy o di offendere la persona.

È importante però sapere che si tratta malattie curabili e che è possibile il pieno recupero, in particolar modo se chi ne soffre può accedere velocemente alle cure appropriate.

Per questo motivo i Servizi Informagiovani e SeiDonna del Comune di Cervia, organizzano per lunedì 26 aprile 2021 un’interessante serata in compagnia delle esperte Catrin Tamburini e Giovanna Fabbri, psicologhe esperte in DCA, per parlare di questo tema. Le psicologhe risponderanno ai quesiti di adulti e adolescenti, che desiderino partecipare all’incontro che si terrà online su piattaforma Zoom Meeting.

Le relatrici ci accompagneranno in un percorso informativo, un momento informale adatto alle famiglie, per chiarire eventuali dubbi e per avere un orientamento sulle modalità di intervento e di accesso ai Servizi opportuni”.

Per informazione e iscrizioni contattare:

Centro Informagiovani

informagiovani@comunecervia.it

Tel. 0544.979265

SeiDonna

seidonna@comunecervia.it

Tel. 0544.979266