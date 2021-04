Le Terme di Cervia riaprono il 3 maggio: tra le novità, il percorso di recupero post Covid del benessere psicofisico

Manca poco alla partenza della stagione termale 2021 a Cervia, prevista per lunedì 3 maggio. Tante le novità che aspettano i clienti delle Terme, e che si aggiungono a trattamenti come la balneoterapia, la fangoterapia, le cure inalatorie e i massaggi.

Focus principale di quest’anno – informano dalla struttura – sarà il progetto Respira, sei alle Terme, nato per dare un’adeguata risposta alle problematiche causate dal Covid-19: l’iniziativa è rivolta non solo a chi ne è stato affetto ma anche a tutti coloro che sono stati costretti all’inattività fisica dal lockdown. Oltre alle cure inalatorie che, grazie alle caratteristiche dell’Acqua Madre termale, agiscono con efficacia dimostrata sulle problematiche respiratorie e sul sistema immunitario, le Terme di Cervia propongono diverse attività.

Come gli esercizi di ginnastica respiratoria all’aperto, circondati dall’aria balsamica della pineta. Un modo semplice e adatto – spiegano dalle Terme di Cervia – a tutte le età per imparare, insieme a un istruttore qualificato, a respirare correttamente e migliorare la capacità polmonare, riducendo lo stress e dando benefici a corpo e mente. Una buona respirazione permette ad esempio di: migliorare l’efficienza dei principali organi interni, contrastare lo stress, gestire le emozioni, avere una maggiore produttività, avere una maggiore lucidità, ritardare l’insorgenza della fatica durante lo sport.

L’iniziativa prevede poi percorsi mindfulness associati alla balneoterapia: una modalità inedita che abbina la meditazione guidata al galleggiamento in acqua. La mindfulness è una tecnica di meditazione che mira al raggiungimento della consapevolezza di sé nel momento presente, e i suoi benefici per la mente (riduce ansia, depressione, stress, disagi psicologici ed emotivi, insonnia) e il corpo (aiuta a lenire i dolori cronici) sono attestati da numerosi studi scientifici. L’immersione in acqua termale – proseguono dalla struttura termale – durante la pratica guidata da uno psicologo, aumenta lo stato di benessere e relax, grazie alla piacevole sensazione di galleggiamento e all’azione antinfiammatoria, di stimolazione del sistema immunitario e riduzione della pressione arteriosa effettuata dall’Acqua Madre.

C’è inoltre, altra novità di quest’anno, la possibilità di prenotare dei consulti per il benessere della mente: un supporto per affrontare e gestire disagi come ansia e attacchi di panico, con l’aiuto di uno psicologo esperto. Oltre ai consulti singoli, è possibile costruire dei percorsi continuativi, con l’applicazione di tecniche studiate per risolvere eventuali criticità.

Le nuove attività del progetto Respira, Sei alle Terme possono anche essere inserite in un percorso personalizzato (che, in base alle esigenze della persona, può prevedere cure inalatorie, ventilazione polmonare, kinesi e riabilitazione respiratoria individuale), da definire insieme all’équipe medica della struttura, a seguito di una visita preliminare.

E, per respirare il benessere anche attraverso la scoperta del territorio – concludono dalla struttura – i percorsi termali sono integrabili con attività come escursioni e visite guidate, con la possibilità di soluzioni di soggiorno in strutture convenzionate (www.cerviabenessere.it), e di usufruire di proposte speciali con il progetto Destinazione Sale (www.destinazionesale.it). Nel corso della stagione sono previsti inoltre diversi appuntamenti dedicati ad approfondimenti su diverse tematiche (come salute al femminile, psoriasi, alimentazione) insieme a specialisti, e momenti dedicati alla bellezza e al benessere, nel nuovo spazio Beauty Lounge.

“I benefici dei trattamenti termali sono sempre più evidenti e dimostrati, sia in termini di prevenzione che di cura e riabilitazione. Ma a questi è importante affiancare un corretto stile di vita che includa alimentazione corretta, sport, sane abitudini e relax. Oggi soddisfare questa esigenza significa anche dare un’adeguata risposta alle molteplici problematiche legate alle conseguenze della pandemia – commenta Alessandro Zanasi, pneumologo, già responsabile dell’Endoscopia bronchiale e del Centro antifumo e patologie ambiente correlate della Fisiopatologia respiratoria del Policlinico S. Orsola di Bologna, Direttore Sanitario delle Terme di Cervia – .Le nuove proposte delle Terme di Cervia vanno in questa direzione, integrando i trattamenti come la balneoterapia e la fangoterapia con nuove iniziative: un approccio che si focalizza sulla persona e sulla valutazione globale dei suoi bisogni”.

Terme in sicurezza



Le Terme di Cervia seguono le misure del protocollo Terme Sicure, delineato dalla Fondazione FoRST (Fondazione per la Ricerca Scientifica Termale) per promuovere e tutelare la salute di clienti e dipendenti a seguito della diffusione del Covid-19. Un protocollo che ha permesso di registrare zero contagi in ambiente termale.

Per una gestione ottimale dell’affluenza si può accedere ai servizi termali, incluse le visite mediche, esclusivamente tramite prenotazione telefonica, online sul sito terme.org (per le visite mediche, il percorso termale e le cure inalatorie) o via email. Il triage preventivo all’ingresso prevede il controllo della temperatura corporea con l’ausilio di un termo scanner e dell’utilizzo di mascherina. Il medico termale, in sede di visita di accettazione, eseguirà inoltre un approfondimento anamnestico riguardante anche il Covid-19 e formulerà un protocollo terapeutico personalizzato per ciascun paziente.

Come da ultimo D.L.. del 22 aprile 2021, le Terme sono sempre aperte in quanto presidio sanitario e autorizzate a erogare prestazioni rientranti nei Livelli Essenziali di Assistenza (terapie termali, mediche, riabilitative). Sono accessibili dalle altre regioni e dagli altri comuni per motivi di salute, con regolare impegnativa del proprio medico o con la prenotazione delle cure.

www.terme.org