Delta del Po. Recovery Plan, 55 milioni per il Parco: la soddisfazione di de Pascale e Barattoni

“Esprimiamo grande soddisfazione – commentano il sindaco di Ravenna e presidente della Provincia Michele de Pascale e il consigliere provinciale delegato Alessandro Barattoni – per il fatto che nel Piano nazionale di ripresa e resilienza del Paese, il Governo abbia inserito, tra i 14 progetti strategici come grandi attrattori culturali, il Parco del delta del Po al quale è stato riconosciuto uno stanziamento di 55 milioni di euro”.

“Si tratta di una zona di importanza determinante per il nostro territorio, ed evidentemente l’intero Paese, sulla quale in questi anni abbiamo investito molto, sia in termini di impegno che di risorse, anche per superare alcune criticità pregresse. Come territorio provinciale di Ravenna siamo già pronti ad avanzare proposte e abbiamo già predisposto alcuni progetti per quando arriveranno i finanziamenti. Si apre una nuova stagione per il Parco del delta del Po, per un futuro all’insegna della valorizzazione e della promozione, mettendo al centro la tutela, la sostenibilità e il turismo naturalistico” concludono de Pascale e Barattoni.