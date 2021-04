30 aprile, 1 e 2 maggio: nel weekend del cervese scattano le misure per limitare assembramenti

In questo primo fine settimana di apertura in zona gialla nel cervese è prevista la presenza di un notevole flusso di cittadini e turisti, quindi l’amministrazione comunale ha ritenuto di prendere alcuni provvedimenti per evitare particolari assembramenti in alcune zone, dove anche agli esercizi commerciali utilizzeranno spazi esterni per la ristorazione, considerando che non è consentito l’uso di quelli interni.

Nei giorni 30 aprile, 1 e 2 maggio per il contenimento della diffusione dell’epidemia e per garantire il distanziamento delle persone e la sicurezza necessaria per la circolazione dei pedoni, sono state quindi assunte le disposizioni seguenti in particolare per le zone del centro di Milano Marittima e del Borgomarina.

DIVIETO DI TRANSITO

dalle ore 17:00 alle ore 22:00 del giorno 30 Aprile 2021

dalle ore 11:00 alle ore 22:00 dei giorni 1 e 2 Maggio 2021

Viale Gramsci, nel tratto compreso fra il Viale Cadorna e la Via Corsica;

Via Corsica, nel tratto compreso fra il Viale Gramsci e il Viale Bologna;

Su tutte le strade comprese all’interno del Viale Romagna, escluso il Viale Gramsci;

Via N. Sauro, nel tratto compreso fra la Via Bonaldo e il Viale Colombo;

Via Borgo Cavour;

Via Ganna