Il 29 aprile assemblea informativa di Federconsumatori sulla gestione dei rifiuti a Faenza

La Federconsumatori organizza un’assemblea informativa, giovedì 29 aprile alle 20,30, sul tema: “Il Piano Regionale di gestione dei rifiuti e gli obiettivi del Comune di Faenza ”.

Ne discutono: Vincenzo Fuschini presidente Federconsumatori Ravenna, Luca Ortolani assessore all’Ambiente del Comune di Faenza, Paolo Tazzini, rappresentante Federconsumatori nella commissione tecnica per l’attuazione della Legge Regionale n. 16 del 2015.

In applicazione delle norme che regolano l’attuale emergenza sanitaria, l’iniziativa si svolgerà in videoconferenza. Chi fosse interessato a seguire l’evento può chiedere il link per collegarsi inviando una e-mail con nome e numero telefonico a faenza@federconsumatorira.it.

L’appuntamento è realizzato nell’ambito del programma generale di intervento della Regione Emilia-Romagna con l’utilizzo dei fondi del Ministero dello sviluppo economico. Ripartizione 2018.