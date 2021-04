“La differenza si fa”: al via la campagna di comunicazione del Comune sulla nuova raccolta differenziata a Milano Marittima

Un cuore verde che abbraccia la pineta di Milano Marittima, accompagnato dallo slogan “La differenza si fa. Cambia passo per uno sviluppo sostenibile”. E’ questo il contenuto della campagna di comunicazione realizzata dal Comune di Cervia per sensibilizzare i cittadini di Milano Marittima alle nuove modalità della raccolta differenziata, che sarà avviata tra fine maggio e i primi di giugno.

In questi giorni i manifesti con il messaggio green vengono posizionati nelle vie della città giardino, con il proposito di far riflettere i cittadini sugli obiettivi a lungo termine dell’innovazione che entrerà nelle loro case e comporterà un cambiamento nelle abitudini quotidiane.

L’operazione si inserisce nelle politiche ambientali e turistiche del Comune, che oltre alle azioni concrete intende promuovere “un mutamento culturale della comunità, per tendere tutti verso una città sempre più vicina alla sostenibilità, così da poter anche soddisfare le esigenze dei turisti, sempre più attenti al tema. L’intenzione della campagna infatti è quella di lanciare il messaggio che la raccolta differenziata non è solo un impegno, ma va proprio nella direzione della tutela e salvaguardia del nostro ambiente, verso il quale ognuno di noi, in ogni suo gesto quotidiano… la differenza la fa”.