E’ iniziata da Ravenna, al Centro vaccinale del Pala De Andrè, la visita ai quattro Hub in programma oggi, 29 aprile, per l’assessore regionale alle Politiche per la Salute, Raffaele Donini.

Il ‘tour’ toccherà quattro diverse province. Oltre a Ravenna, Donini visiterà anche l’Hub allestito nel Quartiere fieristico di Rimini, il Centro vaccinale di Modena per poi terminare a Casalecchio di Reno, dove sarà inaugurato il nuovo Hub Unipol Arena

di 19 Galleria fotografica L'assessore regionale Donini in visita dall'Hub vaccinale di Ravenna









Al termine della visita al Pala de Andrè, occasione per ringraziare i vertici del Ausl Romagna e, tutto il personale e i volontari impegnati nella campagna vaccinale, Donini ha fatto il punto sulle vaccinazioni in Regione, parlando anche della vaccinazioni in azienda e di come la Regione Emilia Romagna si stia preparando al rischio “variante indiana”.