Riaperture attività: Comune di Cervia invita i cittadini al corretto conferimento degli scatoloni nei cassonetti

“Le attività finalmente stanno riaprendo e in alcune zone della città è anche cambiato il sistema della raccolta differenziata, per questo è comprensibile che in alcuni luoghi vi possano essere alcune criticità” commentano in una nota dal Comune di Cervia.

Gli uffici del comune infatti stanno ricevendo diverse segnalazioni in particolare riguardo i cassonetti della carta troppo pieni e il mancato svuotamento di questi da parte di Hera. “La situazione è stata verificata – proseguono dal Comune – e la causa è principalmente dovuta ad uno scorretto conferimento degli scatoloni.”

“Infatti questi vengono depositati interi nei cassonetti, quando invece dovrebbero essere piegati, in modo così da ridurne il volume e di conseguenza aumentando significativamente lo spazio interno nel cassonetto. Invitiamo – continuano dal Comune – pertanto gentilmente i cittadini, gli esercizi e le attività commerciali a conferire in modo corretto i materiali, al fine di evitare disagi e spiacevoli situazioni.”

“Il rispetto scrupoloso della raccolta differenziata, eseguita secondo le regole, è fondamentale per la salvaguardia dell’ambiente e ne va a beneficio dei singoli e di tutta la comunità, oltre che dell’immagine della nostra località. Chiediamo questo impegno da parte di tutti e si ringrazia per la collaborazione. L’amministrazione comunale da parte sua vigilerà che il servizio da parte di Hera avvenga regolarmente” concludono dal Comune.