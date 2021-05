CAB presenta il rebranding di Terra di Brisighella e dell’intera linea oli

La CAB (Cooperativa Agricola Brisighellese), conosciuta più semplicemente come Terra Di Brisighella®, dal 1972 produttrice dell’Olio Extravergine di Oliva di Brisighella, il 5 maggio ha presentato l’operazione di rebranding che ha rivoluzionato non solo il marchio e la sua immagine coordinata, ma anche le bottiglie della sua vasta gamma di Oli.

“Questa operazione si inserisce in un processo di innovazione avviato dalla cooperativa nel 2018 con il completo rinnovo della fase di estrazione dell’olio che ha visto la nascita di un frantoio di ultima generazione – afferma il Presidente Sergio Spada. Questo processo è la risposta ad una necessità di innovazione costante da parte della nostra cooperativa e rappresenta una tappa fondamentale nella strategia di posizionamento che abbiamo intrapreso. Crediamo fortemente che l’identità di un’azienda si costruisca attraverso i principi e i valori a cui essa si ispira, per questo riteniamo che la nuova veste scelta garantisca il rispetto della nostra storicità, con uno sguardo di fiducia verso il futuro e restituisca un’immagine chiara e caratterizzante della nostra cooperativa; un’immagine che è sinonimo di prodotti di qualità, di ricerca ed innovazione continua e di un legame autentico e profondo con il nostro territorio”.

Il progetto di rebranding è partito nel 2020, dalla definizione del nuovo marchio, che oggi evoca l’immagine delle verdi colline che abbracciano e circondano il territorio brisighellesse, che si incontrano, dando vita ad una storia di cooperazione umana che genera meraviglia e che, negli anni, ha costruito una solida identità distintiva.

“Uno dei punti chiave del progetto di rebranding è stato inoltre quello della razionalizzazione ed integrazione dell’intera gamma oli – aggiunge Maria Cristina Tedesco, Direttrice Commerciale – per i diversi canali commerciali nei quali operiamo. Oggi infatti i nostri prodotti sono presenti con linee dedicate nei nostri punti vendita, fisici ed online, nella GDO e nel settore HORECA. Dati i diversi canali era fondamentale per noi restituire un’identità aziendale distintiva ed unica all’interno della nostra gamma oli.”

La promessa identitaria viene mantenuta quindi nel restyling delle bottiglie Terra di Brisighella®, che cambiano veste per la prima volta dagli anni ’90. La nuova immagine rispetta il passato adeguandolo alla contemporaneità, rivisitando gli iconici luoghi del territorio brisighellese che vengono riproposti attraverso una visione più organica, essenziale e che dona omogeneità all’intera linea in un unicum che ne preserva la valenza antica in una chiave fresca e attuale.

Focus del restyling non sono stati solo gli elementi grafici ed estetici bensì il rispetto e la valorizzazione qualitativa del prodotto. Per questo tutte le nuove bottiglie sono realizzate con un vetro brevettato che possiede un elevato potere filtrante in grado di schermare quasi completamente la luce solare, nemica dell’olio. Particolare attenzione è stata riservata al Brisighello® DOP, punta di diamante della produzione della Cooperativa, che si presenta all’interno di una pregevole bottiglia bianca completamente serigrafata, sui cui campeggiano la Rocca Manfrediana e la Torre dell’Orologio di Brisighella. La bottiglia del Brisighello è infatti modificata nella sua struttura molecolare e questo, oltre a donare uno splendido effetto cromatico, scherma completamente la luce del sole prolungando così le caratteristiche salutari e sensoriali dell’olio.

Una nuova veste dell’olio che, concludendo, rispetta anche l’attenzione verso l’eco-sostenibilità della Cooperativa, un impegno che passa dal risparmio energetico, al totale riuso dei sottoprodotti, all’utilizzo di fonti di energia rinnovabili fino ad arrivare al confezionamento dei prodotti, bottiglie di vetro e scatole di cartone provenienti da risorse certificate, rinnovabili o riciclate.