Arrivano nuove risorse all’hospice “Villa Adalgisa” di Ravenna. Lo scorso 3 maggio, la Giunta regionale dell’Emilia Romagna ha deliberato le nuove tariffe delle strutture residenziali per le cure palliative di pazienti con patologie croniche o degenerative, accompagnate da sofferenza e impossibilitati ad essere assistiti a casa, portando da 197 a 230 euro il contributo giornaliero per ospite.

In Emilia Romagna, dalle circa 3.800 persone ospitate negli hospice nel 2009, si è arrivati ad oltre 5.000 nel 2020, con un numero di giornate di degenza che sono passate da poco più di 67.000 nel 2009 a poco meno di 87.000 nel 2020.

Le cure palliative, che l’Organizzazione Mondiale della Sanità già vent’anni fa definiva come un “approccio che migliora la qualità della vita dei malati e delle famiglie che si confrontano con i problemi associati a malattie inguaribili”, in Italia non sono ancora regolate da un sistema tariffario nazionale.

Anche in Emilia Romagna, le tariffe di questi luoghi di cura insostituibili della nostra rete assistenziale, non venivano aggiornate dal 2009, con un ritardo che è pesato interamente sui gestori, capaci tuttavia di mantenere alta la qualità dei servizi. Ora, le nuove tariffe permetteranno a realtà diventate insostituibili, d’investire ulteriormente nella personalizzazione dell’intervento, in una logica di continuità delle cure a persone estremamente fragili, come spiega con soddisfazione Pietro Segata, presidente di Società Dolce, gestore dell’hospice “Villa Adalgisa” di Ravenna: “Apprezziamo che nonostante l’emergenza Covid, l’assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini, abbia saputo chiudere un capitolo aperto da troppo tempo. In questi anni abbiamo sempre garantito la migliore assistenza e appropriatezza delle cure, ma da oggi potremo operare con maggiore serenità e innovazione. Villa Adalgisa crescerà nell’accoglienza, a servizio dei cittadini di Ravenna”.