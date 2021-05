L’Altra Faenza aderisce alla manifestazione “contro il progetto dell’ENI sullo stoccaggio sotterraneo di anidride carbonica”

Anche l’Associazione politico-culturale “L’Altra Faenza” da la propria adesione “alla manifestazione del 12 maggio a Ravenna, contro il progetto dell’ENI sullo stoccaggio sotterraneo di anidride carbonica, (il cosiddetto CCS) e per una reale transizione ecologica. La transizione ecologica, ed energetica, è di particolare attualità, non solo per la recente costituzione del super Ministero, ma soprattutto per le emergenze climatiche e ambientali ampiamente conosciute. In Europa, il programma Next Generation EU, e i Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza, pur con diverse ambiguità, mettono in campo significative risorse per raggiungere gli obiettivi del Green New Deal europeo, la neutralità climatica entro il 2050, lo sviluppo dell’economia Verde e digitale”.

Secondo L’Altra Faenza “La Regione Emilia-Romagna addirittura dichiara di voler raggiungere il 100% di energie pulite e rinnovabili entro il 2035. Questa transizione significa uscire progressivamente dall’uso delle fonti fossili, ossia dal carbone, dal petrolio, dal gas naturale, per usare solo fonti rinnovabili e utilizzare in modo sostenibile le risorse naturali. Questi obiettivi non riguardano solo gli “ambientalisti”, ma tutte le forze progressiste e di sinistra, che dovrebbero essere in prima fila per un diverso modello di sviluppo che tenga assieme giustizia sociale e giustizia ambientale, una “Giusta Transizione”, come scrivono i sindacati”.