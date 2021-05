Cervia, una conferenza online per definire piani di adattamento e resilienza locale

Il 12 maggio dalle 9:30 alle 13:30 si terrà online la conferenza “Il clima sta cambiando! Esperienze di adattamento locale”. Questa è la conferenza italiana organizzata nell’ambito del progetto ADRIADAPT finanziato nell’ambito del Programma INTERREG Italia-Croazia di cui il Comune di Cervia è partner.

Partendo dalla condivisione delle esperienze locali maturate in dei due anni di lavoro, la conferenza “Il clima sta cambiando! Esperienze di adattamento locale” intende offrire un momento di confronto sull’adattamento urbano, e sulla generazione della conoscenza necessaria per guidare i comuni dell’area Adriatica nella definizione ed implementazione di piani di adattamento e resilienza locali.

L’obiettivo che ci si è posti – spiegano dal Comune di Cervia – è aumentare la resilienza del territorio, già vision del Piano Urbanistico Generale approvato nel 2018 che ha come strategia fondativa quella per la Qualità Urbana ed Ecologico Ambientale, che delinea misure di riduzione dei rischi tra cui quelli connessi al climate change.

Le attività intraprese con il progetto Adriadapt proseguiranno nei prossimi anni e sono il punto di partenza per lo sviluppo di una conoscenza approfondita del territorio e per l’accrescimento una nuova consapevolezza: la pianificazione territoriale del nostro territorio non può prescindere dai rischi a cui è soggetta e occorre accelerare il passo individuando azioni specifiche di mitigazione e adattamento per aumentare la sicurezza del nostro territorio.

Partner italiani del progetto:

CMCC – Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (Capofila)

ARPAE – Agenzia Prevenzione Ambiente Energia Emilia-Romagna

IUAV – Università Iuav di Venezia

Comune di Udine

Comune di Cervia

Unione dei Comuni della Valle del Savio

Link per la registrazione: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAlc-isqjoqHdXjZEfYAv6bLmn2MXieAMMV